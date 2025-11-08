La comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Bruno Sarubi, volverá a reunirse el lunes 10 a las 11 para continuar el estudio del proyecto de Presupuesto General para la Administración Pública Ejercicio 2026. El proyecto ingresó a la Cámara Baja entrerriana el 15 de octubre y tomó estado parlamentario el 5 de noviembre.

En aquella primera reunión, Sarubi sostuvo que “la idea es obtener una introducción general al proyecto, un primer acercamiento a los números desde un punto de vista técnico, para seguir con aspectos ligados a la ejecución física de lo presupuestado y la identificación de políticas transversales”.

El diputado agregó que “los temas prioritarios de las políticas presupuestarias los fijó el gobernador Rogelio Frigerio”, en tanto “educación, salud y obra pública ocupan los lugares más importantes. También es relevante la atención de los sectores más vulnerables”.

En aquel primer abordaje expusieron funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas (MHyF), entre los que se destacaron la secretaria de Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el director ejecutivo de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga; el director adjunto de Erogaciones e Inversión Pública, Sebastián Baia; la coordinadora general, Paula Lorena Kozak; el director general de Asuntos Jurídicos, Luciano Rotman; y el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado entrerriano, Gustavo Vergara.

Zubillaga manifestó en aquella oportunidad: “Venimos a presentar desde un punto de vista técnico cómo se armaron los números, qué aspectos y variables se tomaron en cuenta, cómo han variado los recursos y los gastos”, y evaluó que “hacer estimaciones razonables en una etapa inflacionaria es muy difícil, por lo que la estabilidad ayuda mucho al tema general de números”.