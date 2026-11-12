La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves el proyecto de ley de Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2027.

La iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio proyecta un presupuesto de 8,67 billones de pesos y apunta a “consolidar el equilibrio financiero, ratificar las reglas de responsabilidad fiscal y priorizar la inversión en áreas clave como infraestructura vial, salud, educación y seguridad”.

El esquema “prioriza el incremento de la inversión de capital -que se prevé crezca por encima del gasto corriente-, destinando mayores recursos a rutas, caminos, escuelas y mejoras vinculadas al fomento de la actividad productiva y la generación de empleo”.

Cabe destacar que el ministro de Economía, Fabián Boleas, días atrás remarco que el proyecto sintetiza "el trabajo que hicimos durante estos años para ordenar la provincia y recuperar capacidad de planificar y de definir prioridades".

Al repasar el punto de partida de la administración, precisó que "ese orden exigió austeridad, eliminar privilegios, revisar gastos y administrar cada peso con responsabilidad. Tuvimos que reconstruir un Estado que prácticamente existía para sostenerse a sí mismo en lugar de servir a los entrerrianos".

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de Diputados, Bruno Sarubi, fue el encargado de defender el proyecto de Presupuesto 2027, que “es una ley que marca cuál va a ser el rumbo en el próximo año”.

Tras destacar el trabajo que se realizó en las comisiones legislativas y las exposiciones de los ministros y las autoridades de los organismos, resaltó que “una de las prioridades está puesta en las obras publicas y la reparación de las rutas”.

“No es un presupuesto de promesas, no pusimos nada que no se pueda cumplir y se elaboró con los pies en la tierra”, enfatizó.

Luego sostuvo que “se trata de un presupuesto equilibrado que pone la plata donde se necesita”.

Críticas a las imprecisiones sobre el destino del endeudamiento

En tanto, la diputada justicialista Andrea Zoff (PJ) adelantó el acompañamiento del bloque a “todo lo referido al presupuesto”, pero aclaró que no harán lo mismo con “lo que excede a la Ley de Presupuesto, como la modificación de la Ley de Expropiaciones”.

Enseguida aseveró que “es enorme la distancia entre lo presupuestado en 2026 y lo que realmente se ejecutó” y puso el foco en el crecimiento del margen que tiene el Ejecutivo para manejarse por fuera del presupuesto”.

Más tarde recordó que oportunamente se anunció con bombos y platillos “el plan de infraestructura más importante de la historia de la provincia”, pero advirtió que más del 60% de lo presupuestado no se ejecutó.

En materia de deuda, la legisladora señaló que “en cada autorización de endeudamiento hay más imprecisiones sobre el destino del mismo” y brindó detalles sobre la escasa claridad que hubo en este aspecto en los últimos años: “La discrecionalidad se profundiza año a año”, objetó.

“Cuatro veces en dos años, cada vez se toma más deuda y cada vez con menos claridad sobre cuál es el destino de cada endeudamiento”, arremetió.

Luego se refirió a la Ley 5.140, que es la Ley de Contabilidad que regula el funcionamiento contable de la administración pública, y la Ley de Expropiaciones.

“Seguramente haya reformas necesarias, pero necesitamos que se debatan con seriedad para que quede claro cuál es cada punto que se quiere reformar y por qué”.

“No venimos a poner palos en la rueda, sabemos que el contexto es complicado. Siempre hemos aportado en este recinto y en cada comisión, pero no podemos ser cómplices de estos excesos y de esta falta de transparencia. Por eso, vamos a acompañar en general, pero no vamos a votar los artículos 5,6 y 7, que tienen que ver con el endeudamiento. Tampoco los artículos 26,27, 28 y 29, que modifican la Ley 5.140. Tampoco el artículo 30, que crea el Fideicomiso ni el 31, que cambia el Régimen de Expropiaciones”.

Luego tomó la palabra María Elena Romero (JxER): “Cuando comenzó esta gestión la deuda equivalía al 67% de los ingresos corrientes, el año que viene estará en el 23%”.

Y destacó que “el proyecto tiene un artículo que establece que ninguno de los tres Poderes puede crear un gasto nuevo sin decir antes de dónde sale la plata”.

En tanto, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) dijo que acompañará en general el proyecto de presupuesto, pero no votará los artículos 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 (en coincidencia con el PJ). “Como todos los años voy a votar en contra de las autorizaciones para contraer deuda” y argumentó por qué motivos considera que hay escasa claridad en torno al destino de los recursos.

“Sabemos que la provincia necesita obras viales y si para realizar esas obras se propone un Fideicomiso esta Cámara debe saber qué parte del préstamos se afectará, quién administrará los fondos, cuánto cobrará por hacerlo y cuándo se pagará cada tramo”, señaló al exponer una de sus dudas.

Escuelas sin internet y gambetas a los organismos de control

Luego hizo uso de la palabra Lorena Arrozogaray (PJ), quien cuestionó que muchas obras públicas que estaban presupuestadas en años anteriores no se realizaron y puso el ojo en el estado de las escuelas del departamento Gualeguaychú.

También mencionó que el 95% de los establecimientos escolares de la provincia no cuentan con servicio de internet porque no tienen la garantía de que se pueda pagar a fin de mes.

Y finalmente cuestionó la falta de políticas públicas para generar empleo privado genuino.

Luego Gladys Salinas (Partido Conservador Popular) y Débora Todoni (La Libertad Avanza) anunciaron su acompañamiento al proyecto de presupuesto.

Durante la sesión en la que se trató el Presupuesto 2027, el diputado provincial Enrique Cresto (PJ) cuestionó la gestión de la obra pública del Poder Ejecutivo y las modificaciones propuestas a la Ley de Contrataciones.

En su intervención, el legislador advirtió que el gobierno intenta eludir los organismos de control internos derivando fondos provinciales hacia organismos internacionales, una medida que, según señaló, perjudicará a los proveedores locales y hará que los recursos de Entre Ríos salgan de la provincia. Asimismo, sostuvo que las demoras en la ejecución de las obras no se resuelven flexibilizando controles, sino con mayor dedicación y gestión diaria sobre los procesos administrativos vigentes.

En este marco, aseguró que cree que cuando el Ejecutivo dice que va a invertir equis cantidad de dinero en tal obra tiene la intención de hacerlo, pero después se encuentra con ciertos pasos burocráticos que existen y van a seguir existiendo porque ello implica que “hay control de los fondos públicos”.

“A esta Ley de Contrataciones que tiene muchos años no la hacés funcionar trabajando tres días a la semana. Tenés que estar de lunes a domingo para que las licitaciones salgan, para que las obras se ejecuten, para que se paguen los certificados y para que funcionen los organismos de control”.

“Por supuesto que el camino más corto es modificar la Ley de Contrataciones para darles a los organismos internacionales… a mí me tocó ser intendente ocho años y cuando iba al BID era para pedirle fondos para hacer un aeropuerto, la planta de agua, la costanera, el relleno sanitario. Iba a gestionar fondos y traerlos. Ahora hacen al revés, quieren saltear los organismos de control para darles fondos a los organismos internacionales para que contraten a través de sus unidades ejecutoras. Y en esas contrataciones seguramente no hay proveedores de Entre Ríos, por lo que la plata de los entrerrianos no queda en la provincia”.

“Presupuesto electoralista”

Sobre el final de la sesión, la diputada justicialista Laura Stratta aseguró que “se trata de un proyecto de presupuesto electoralista que se ata poco a la realidad”.

“En 2024 ejecutaron el 27,5% de lo que habíamos autorizado para obra pública, en el 2025 solo ejecutaron el 35% y en el 2026 (a agosto) llevan el 28% de lo presupuestado”, precisó.

Al igual que sus pares de bancada, criticó que se pretenda votar de manera conjunta el proyecto de presupuesto y “una nueva reforma a la Ley de Contrataciones del Estado (hace semanas se aprobó otra en el marco de la Ley de Modernización), lo cual choca bastante con el discurso de la transparencia que esgrime este gobierno”.

Enseguida remarcó que considera que “hay que hacer una reforma integral de la Ley de Contrataciones del Estado” y que “no se puede seguir haciendo reformas parciales que son una especie de parche que solo puede servir a algún interés particular y no al estado en general”.

Stratta apunto luego que esta gestión de gobierno “viene haciendo de la excepción una regla” y, en este marco, mencionó las numerosas declaraciones de emergencia que se han votado y las reformas a la ley de obras públicas y de contrataciones que se vienen aprobando.

“Cuidado con las chicanas”

Tras una breve alocución del diputado Fabián Rogel (JxER), que cuestionó “las privatizaciones del menemismo”, tomó la palabra el diputado Yari Seyiler (PJ), quien declaró que en este presupuesto no queda claro “cuánto va a cobrar una maestra, un enfermero o un policía”.

“Este presupuesto hace todo lo contrario de lo que dijo días atrás el Papa León XIV cuando resaltó que la economía debe estar al servicio de las personas: muestra lo financiero y no muestra lo humano”.

Luego lanzó un mensaje a Rogel: “Tengamos cuidado con las chicanas porque el actual Gobernador de Entre Ríos fue funcionario de Carlos Saúl Menem. El mismo gobernador que bastardea a la política y se la pasa diciendo ‘basta de esas personas que se dedican a la política y viven de ella’”. Díganme un trabajo privado que haya tenido el gobernador”, finalizó.

Fuente: APFDigital