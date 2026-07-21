En su sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dará ingreso al proyecto de Reforma Previsional que llega con media sanción del Senado. La iniciativa fue aprobada el miércoles de la semana pasada y fue incorporada al temario del pleno que se llevará adelante desde las 11.

Según supo AHORA, la norma pasará por dos comisiones de la Cámara Baja, pero no serán las mismas que en el Senado, donde se debatió en Presupuesto y Asuntos Constitucionales. En este caso, será en Presupuesto y Asuntos Previsionales, con la duda en relación a si habrá especialistas o directamente la discusión pasará por lo que considere cada uno de los legisladores.

La intención del oficialismo es no dilatar más los cruces por la norma, con lo cual el tratamiento en comisiones sería de no más de una semana. Desde Juntos por Entre Ríos aspiran a que, en una nueva sesión llevada adelante la semana del 27 al 31 de julio, se le dé sanción definitiva a la norma.

A diferencia del Senado, en Diputados no se esperan sorpresas: el oficialismo votaría a favor en bloque, con una mayoría automática que los habilita a no modificar nada de lo que llegó con media sanción. El peronismo, por su lado, se abroquelaría detrás de la negativa. La duda, eventualmente, persiste alrededor de los libertarios, que son cinco pero están divididos en tres bloques.

Fuente: AHORA