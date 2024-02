El proyecto Ley de Régimen Transición de Gobierno Provincial, impulsado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad en la sesión que tuvo lugar este miércoles.



La iniciativa propone establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado. Concretamente, busca prohibir las designaciones de planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.



El texto fue debatido en comisiones, donde funcionarios como Esteban Vitor (Secretario Legal y Técnico del Gobierno) y Julián Maneiro (Secretario de Asuntos Políticos dentro del Ministerio de Gobierno) asistieron para brindar detalles sobre los alcances del texto. También los sindicatos que nuclean al personal estatal realizaron sus aportes.



En el marco del debate en el recinto, la diputada Gabriela Lena (UCR) afirmó que “la política está marcada por períodos de transiciones complejos y es necesario establecer un proceso claro de paso de mando para garantizar una alternancia política sana”.



“Este proyecto representa un valioso esfuerzo en esta dirección”, resaltó y destacó el aporte de los diputados de los distintos bloques para enriquecer la iniciativa y asegurar “que las transiciones sean ordenadas para permitir el normal funcionamiento del Estado”.



En el proyecto se define que el período de transición “va entre el escrutinio definitivo y el día de la asunción” y se establecen una serie de prohibiciones, como realizar contrataciones o recategorizaciones en el último año de gestión, aunque dispone ciertas excepciones.



Al brindar más detalles del proyecto, Lena indicó que “habrá una comisión de transición que trabajará ad honorem para garantizar un traspaso de mando transparente”. En este punto, el PJ sugirió que representantes del Legislativo también formen parte de esta comisión. Fue aceptada por el bloque oficialista.



Luego, Andrea Zoff (PJ) resaltó la necesidad que de que se publique la información que vaya surgiendo del trabajo elaborado por tal comisión y adelantó: "Vamos a acompañar cualquier herramienta que potencie las buenas prácticas de gobierno”. Luego sostuvo que “el proyecto del Ejecutivo presentaba serias inconsistencias, por lo que propusimos que hagan aportes el Colegio de Abogados y los gremios”.



“Propusimos modificaciones que consideramos imprescindibles a puntos que eran inconstitucionales”, indicó y cuestionó “la premura” con la que el oficialismo ha pretendido tratar este tema, teniendo en cuenta que recién se aplicará en 2027.



No obstante, adelantó el “acompañamiento en general” a la iniciativa impulsada por el Gobierno.



Luego, la diputada Stefanía Cora (PJ) hizo un repaso del recorrido del proyecto desde que ingresó a la Cámara y resaltó los cambios que se produjeron en el debate legislativo que se dio en comisiones.



“Era una proyecto muy malo y ahora se puede votar”, advirtió aunque lamentó que no se haya debatido durante más tiempo en las comisiones para mejorar el texto de la norma.



Luego cuestionó “los discursos fundacionales” y pidió recordar la complicada transición que se dio entre la gestión de Sergio Varisco y Adán Bahl en el Municipio de Paraná, en el año 2019.



Finalmente y, por otro lado, Cora cuestionó la “hostilidad, maltrato y violencia” que el presidente Javier Milei ejerce contra gobernadores y legisladores.



Más adelante, Marcelo López (UCR) señaló que hubo varias reuniones de comisión, se abrió la discusión sobre el proyecto en cuestión y se aceptaron los cambios que planteó el bloque del PJ: “No hubo premura, estuvimos haciendo reuniones de comisión durante más de un mes y los legisladores de todos los bloques pidieron hacer valiosos aportes”, aclaró respondiendo las quejas de Zoff y Cora.



Más adelante, el diputado Fabián Rogel salió al cruce de su par Stefanía Cora, dijo que “nadie bajó línea” y manifestó la necesidad de “hacer el esfuerzo de construir lo que el pueblo espera”. En tal sentido, instó a “ejercer la democracia con un tono más apacible y constructivo”.



A su turno, Roque Fleitas (La Libertad Avanza) informó el respaldo de su bloque al proyecto tratado y luego hizo lo propio Gladys Salinas (Partido Conservador Popular).



Más tarde, Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos) hizo hincapié en la apertura que han tenido las autoridades de la Cámara al convocar a los gremios y aceptar múltiples cambios el texto original. Y luego Érica Vázquez (Juntos por Entre Ríos) instó a que haya “un respeto mutuo” en la dirigencia política y “dejar afuera las miserias humanas”.



Homenajes



El diputado Fabián Rogel homenajeó al dirigente radical Crisólogo Larralde, al cumplirse un a nuevo aniversario de su fallecimiento. “Siempre estuvo del lado de los humildes y a disposición del pueblo”.



El dirigente destacó que fue uno de los principales impulsores de la incorporación del artículo 14 bis a la Constitución Nacional.



Luego el diputado Juan José Bahillo anunció que el Bloque del PJ (“Más para Entre Ríos”) adhiere al homenaje presentado por Rogel.



En tanto, el diputado Jorge Maier (JxER) repudió el polémico “me gusta” que el presidente Javier Milei dio a una publicación ofensiva en redes donde la imagen del gobernador de Chubut fue alterada para simular los rasgos faciales de una persona con Síndrome de Down.



Laura Stratta anunció el respaldo del bloque: “Abogamos por la construcción de consensos y por contribuir a una sociedad que incluya. Acá en la provincia podemos por suerte seguir diciendo todos y todas”.



Gladys Salinas y Carlos Damasco también adhirieron al repudio de Maier.



