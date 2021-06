Por esto, tienen dos proyectos: “Uno sería aplazarlas hasta septiembre, cuando estaría un poco más aceptable el clima y también pensamos que si el ritmo de vacunación continúa en este nivel, gran parte de la población estará vacunada. Esto permitiría no perder la temporada, ya que venimos buscando la vuelta para sostenernos en lo que queda de esta pandemia”, adelantó durante el programa Nunca es tarde.

La otra propuesta “sería escalonar las provincias para que no haya gran movimiento en una sola fecha”, expresó.

Estas iniciativas les serán enviadas a las autoridades provinciales, “para ver si podemos lograr que no se pierda la temporada de invierno”, insistió.

Pre Viaje

Consultado sobre el Pre Viaje, consideró que “es una herramienta buena, a pesar de que el año pasado no fue algo masivo. Más allá de la idea de relanzarlo, que nos gusta la idea, nos preocupa que no se habla de aquellas personas que hicieron compras con este programa y tienen dinero en caja para gastarla en turismo. Si no abren la actividad, en diciembre se les vence, por lo que deberían extender el uso del beneficio”.

Ayuda de 10.000 pesos

Respecto de la ayuda provincial, Schey manifestó que “ayuda al bolsillo del empresario para pagar sueldos. Son 10.000 pesos por cada empleado registrado, por el término de tres meses, más allá de que las empresas nos seguimos endeudando, por lo que deberemos buscar alguna Ley de Emergencia para el sector”.