Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Según informó la Cámara Nacional hasta las 12 había votado el 23% del padrón. Por otra parte, de acuerdo a la información brindada por fuentes del gobierno entrerriano, en la provincia votó el 35% del padrón y se espera una importante concurrencia.