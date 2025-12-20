La Campaña Patio Limpio, que se lleva adelante Gualeguaychú a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Veterinaria, culminó con éxito su tercera etapa en el barrio San Isidro. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, mediante visitas domiciliarias, relevamientos y acciones de saneamiento ambiental.

Las jornadas se desarrollaron los días 16 y 17 de diciembre. El 18 de diciembre, la Dirección de Higiene Urbana realizó una recolección especial de 3 camiones de residuos, para retirar los objetos descartados por los vecinos, contribuyendo a eliminar potenciales criaderos de mosquitos.

Durante las jornadas participaron 14 agentes municipales que recorrieron el área en equipos coordinados. Se visitaron 150 viviendas en 16 cuadras, dialogando con los vecinos sobre medidas preventivas y entregando recomendaciones para la eliminación de recipientes con agua estancada, como baldes, neumáticos o macetas promoviendo el descarte de objetos innecesarios, con recolección especial a cargo de Higiene Urbana. Los elementos se descartaron en un total de tres camiones.

Además, se identificaron 3 personas con antecedentes de dengue, lo que subraya la necesidad de vigilancia continua en zonas de riesgo.

En cuanto a las mascotas y presencia de roedores fueron relevados 46 perros (78.26 % castrados) y 6 gatos (66.66 % castrados) detectándose presencia de roedores en ninguna vivienda, permitiendo planificar intervenciones puntuales.

La campaña recibió una gran colaboración de la comunidad, reflejando el compromiso vecinal con la salud ambiental. En paralelo, la Dirección de Inspección General realizó intimaciones a terrenos baldíos en malas condiciones, y la Dirección de Espacios Verdes ejecutó tareas de desmalezamiento en áreas públicas. La campaña se toma descanso en las próximas semanas hasta el lunes 5 de enero.