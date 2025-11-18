El Centro Estadístico “Prof. Roberto Franco” dio a conocer un informe sobre la Canasta Básica Alimentaria en Gualeguaychú, sobre el mes de octubre del 2025. Según el relevamiento mensual, el valor de la CBA para un adulto equivalente en Gualeguaychú fue de $157.355, lo que representa un aumento en el valor de un 10,5% de los precios respecto al mes anterior.

Este valor se encuentra un 1,6% por debajo del promedio nacional, que fue de $159.852, según el estudio de Colsecor en todo el país. En el caso de Pueblo Belgrano, el valor de la CBA se determinó en $140.488, un 12,1% menos que el promedio nacional.

Valores estimados por tipo de hogar en Gualeguaychú:

* Hogar de 2 personas: $236.032

* Hogar de 3 personas: $387.093

* Hogar de 4 personas: $486.227

* Hogar de 5 personas: $511.403

Este relevamiento, enmarcado en el estudio de la Fundación Colsecor, se realiza mensualmente en todo el país y permite contar con información local actualizada sobre el costo de acceso a la alimentación básica.