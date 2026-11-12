En línea con la aceleración de los precios general, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,5% en octubre, el incremento más marcado de los últimos ocho meses. De esta forma, una familia tipo ya debe ganar al menos $1.690.000 para cubrir el 100% de sus necesidades en un mes, según los datos informados por el Indec. Cualquier hogar que tenga ingresos por debajo de ese monto, es técnicamente considerado “pobre”.

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También la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un aumento por encima del 3% (subió 3,1% en octubre). El indicador, que mide cuánto debe gastar una familia tipo por mes para cubrir todas sus necesidades alimentarias, alcanzó así los $761.261 el mes pasado.

Ambas canastas tuvieron subas mayores al IPC, que avanzó 2,2% en octubre, lo que demuestra que los productos de primer necesidad se encarecieron a un ritmo mayor que el promedio de los precios de la economía.

Fuente: Infobae