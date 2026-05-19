En mayo, una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita destinar $249.834 para afrontar los gastos de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público, lo que representa un incremento del 17,5% respecto de abril.

El monto contempla a un hogar que no recibe subsidios del Estado y expone el nivel de gasto requerido para sostener el consumo de energía y el traslado cotidiano básico en la región. En la comparación interanual, la canasta de servicios públicos acumuló un aumento del 50%, ubicándose por encima de la suba registrada por el nivel general de precios durante el mismo período.

La información surge del más reciente Reporte de Tarifas y Subsidios confeccionado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). Según el informe, la suba mensual responde tanto a la actualización de tarifas como al aumento estacional del consumo energético ante la llegada de las temperaturas más frías.

En ese sentido, el servicio que más presionó sobre el presupuesto familiar fue el gas natural, ya que la factura final para un usuario promedio registró una suba del 53,3% frente a abril, debido al incremento de los cargos fijos y variables y al hecho de que en esta época del año el consumo suele duplicarse.

En el caso de un usuario del segmento N1, el gasto mensual en gas natural llegó a $49.972. A su vez, el costo de la energía eléctrica para un hogar sin subsidios aumentó un 37,8% en términos mensuales.

El informe precisa que "el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio". En este escenario, la factura promedio para un consumo representativo alcanzó los $52.811.

El peso del transporte y el agua

El transporte público continúa siendo el componente más costoso de la canasta, con un gasto mensual de $110.438, aunque durante mayo mostró una suba de apenas 3%.

Respecto al agua potable, el desembolso promedio alcanzó los $36.612, con un incremento mensual del 5,9% impulsado por actualizaciones tarifarias y por un día extra de consumo en el calendario de mayo.

El peso de estos servicios sobre los ingresos laborales es más elevado que en años previos. En la actualidad, la canasta total equivale al 14,1% del salario promedio registrado, calculado en $1.869.799.

El reporte remarca la diferencia acumulada al indicar que "desde diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%".

Actualmente, los hogares del AMBA afrontan en promedio el 58% del costo real de los servicios, mientras que el 41% restante es cubierto por el Estado nacional mediante subsidios. El nivel de financiamiento estatal se mantuvo prácticamente sin modificaciones en comparación con los registros de abril.