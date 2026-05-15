Malena Almeida es gualeguaychuense, tiene 19 años y canta en la comparsa Marí Marí. Durante el año vive en Buenos Aires porque estudia canto profesional.

Es por eso que decidió presentarse en el programa “Este es mi sueño” , en el que cantó la canción “Tan solo” de la banda Los Piojos y sorprendió al jurado del programa. La particularidad de su interpretación le valió la luz verde para seguir participando de la competencia rumbo al Teatro Opera.

Luego de cantar, todo el público prorrumpió en aplausos explosivos y muchos de pie. El cantante de Turf Joaquín Levinton expresó: “Lo cantaste con mucha actitud, con tu forma de cantar, y fue cada vez mejor. Te felicito, me encantó. y me encanta que cantes rock and roll”.

Por su parte, Jimena Barón manifestó: “Male, me encantó lo que hiciste. Además, es un tema recontra conocido, lo tenemos muy adentro. Sobre todo, los argentinos. Te atreviste a una canción muy tuya, con mucho respeto. Siento que tuviste la idea fantástica de respetar la esencia con tu impronta. Es un laburo muy complicado. Felicitarte y que bueno que te voy a escuchar cantar de nuevo”.

El más sorprendido por la voz de la gualeguaychuense fue Carlos Baute, que le dijo “eres espectacular, pago mil tickets para verte. Me pareció un temazo, dije ‘Guau que pedazo de voz’. Me encantó. Quiero volver a verte y escucharte mil veces”.

Por último, Abel Pintos dio una devolución un tanto más dura por el tema de la interpretación. Sin embargo, admitió que “voté a favor, porque lo que compensó todo eso fueron tus ideas, tenes unas ideas como cantante buenísimas. Admiro ese talento. Las celebro y te felicito”.

Malena se suma ya a los otros dos gualeguaychuenses, Lorenzo Fiorotto y César Cabezas, rumbo al Teatro Opera.