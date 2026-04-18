La industria argentina atraviesa un escenario complejo y volvió a reflejar señales de debilidad durante el arranque del año. Según informó este viernes el INDEC, el uso de la capacidad instalada en febrero fue de 54,6%, uno de los registros más bajos de las últimas décadas.

Si se toma el primer bimestre en conjunto, la industria trabajó al 54,1% de su potencial máximo, el menor nivel para ese período desde la crisis económica de 2002.

El dato confirma las dificultades que enfrenta el sector manufacturero, en un contexto marcado por caída del consumo interno, retracción productiva en varios rubros y creciente presión competitiva.

Los sectores más golpeados

Entre las principales incidencias negativas apareció la metalmecánica, que apenas utilizó el 33,9% de su capacidad instalada.

Desde el organismo se explicó que esta baja estuvo vinculada a una menor producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

También se observó un fuerte retroceso en la industria automotriz, que funcionó al 38,9% de su capacidad, con una caída interanual cercana a 16 puntos porcentuales.

Otro rubro afectado fue el de las industrias metálicas básicas, impactado por una merma del 14% en la producción de acero frente al mismo período de 2025.

Los rubros con mejor desempeño

Pese al escenario general, algunos sectores mostraron mejores niveles de utilización dentro de la industria.

La refinación del petróleo encabezó la lista con 88,9%, seguida por papel y cartón con 65,9%, sustancias químicas con 64,4% y alimentos y bebidas con 58,6%.

Estos segmentos se ubicaron por encima del promedio general informado para febrero.

Qué preocupa al sector

La última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC reveló que el 51,9% de los empresarios industriales considera que la demanda interna insuficiente es hoy el principal límite para incrementar la producción.

Sin embargo, también creció la preocupación por la competencia de productos importados: el 11,8% de los consultados señaló ese factor como el problema central.

De esta manera, la industria inicia 2026 con indicadores que reflejan un nivel de actividad contenido, lejos de su capacidad plena y con señales de alerta en buena parte del entramado productivo.