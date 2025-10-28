Este viernes por la mañana, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó la inauguración del nuevo Centro Operativo de Monitoreo (COdM) en la Unidad Penal Nº 9 “Granja Penal El Potrero”, un espacio estratégico que busca fortalecer la seguridad integral y optimizar la gestión penitenciaria provincial.

En representación del Gobierno local, acompañaron el acto el jefe de Gabinete, Luciano Garro, y el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.

El nuevo centro permite monitorear en tiempo real áreas críticas mediante domos de alta definición, cámaras distribuidas en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, garantizando trazabilidad y cobertura continua durante las 24 horas. La infraestructura cuenta con sistemas redundantes que aseguran la continuidad operativa y la recuperación ante contingencias.

Entre sus principales fines se destacan la prevención de incidentes, la gestión en tiempo real de situaciones críticas, la generación de evidencia objetiva para resguardar derechos, la supervisión sanitaria y la vigilancia perimetral.

La puesta en marcha de este espacio fue posible gracias a fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, a través de lo recaudado por el PVTC (Producción y Ventas de Talleres Carcelarios), sin costo adicional para el Estado.

Luego de la inauguración del centro de monitoreo, las autoridades se trasladaron a la dirección de la Unidad Penal, donde entregaron un reconocimiento al agente penitenciario Matías Giménez, quien salvó la vida de un hombre que se arrojó al río desde el Puente Méndez Casariego. El hecho ocurrió el 12 de octubre, cuando Giménez —que se encontraba de civil— no dudó en lanzarse al agua para rescatarlo, siendo destacado por su valentía y compromiso humano.

La comitiva también recorrió el taller de confección de pelotas de fútbol que funciona en la biblioteca de la Unidad Penal. Según explicó José Santiago Osuna, prefecto director principal de Industria de la provincia, la iniciativa —que surgió a partir del conocimiento de un interno— será replicada en otras cárceles de Entre Ríos y permitirá comercializar pelotas de alta calidad con marca propia.

Finalmente, visitaron la escuela del penal, donde se desarrollan distintas instancias educativas y de capacitación para las personas privadas de libertad.