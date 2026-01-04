Nicolás Maduro ha sido trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida coloquialmente como un "infierno en la Tierra" debido a su pésima reputación y duras condiciones de vida. El mandatario venezolano comparte ahora el destino de reclusos de alto perfil que pasaron por sus celdas, como el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el penal alberga actualmente a unos 1.200 internos que esperan juicio, entre ellos el rapero Sean 'Diddy' Combs y el presunto líder del cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada.

Una lista de reclusos "célebres" y peligrosos

El MDC de Brooklyn ha sido el lugar de reclusión temporal para figuras centrales del crimen organizado y la política internacional:

Narcotráfico y Política: Además de "El Chapo" y "El Mayo", allí estuvo detenido el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el exsecretario de seguridad mexicano Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro del penal.

Caso Epstein: La británica Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, calificó las condiciones como "inhumanas, crueles y degradantes", llegando a comparar su celda con la de Hannibal Lecter.

Casos Recientes: En 2024 se sumó Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare.

Condiciones de vida extremas

El exasesor de Donald Trump, Michael Cohen, quien estuvo recluido allí en 2020, describió el lugar como "repugnante". Según su testimonio, los reclusos duermen en camas de acero con colchones de una pulgada y media, sin almohada y en celdas reducidas de ocho por diez pies.

La infraestructura del lugar ha sido objeto de demandas colectivas. En 2019, una falla dejó a los presos sin electricidad ni calefacción durante siete días en pleno invierno, con temperaturas de quince grados bajo cero, lo que derivó en una indemnización millonaria por parte del Estado.

¿Cómo es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por dentro?

El MDC de Brooklyn es una prisión federal de seguridad administrativa que alberga a detenidos en espera de juicio. Es conocida por sus condiciones severas, descritas por exreclusos como "inhumanas". Las celdas son pequeñas (aprox. 2.5 x 3 metros), con mobiliario de acero y colchones delgados. La instalación ha enfrentado denuncias por falta de personal, violencia interna, acceso limitado a servicios médicos y fallas en la infraestructura básica como la calefacción.

