El precio de la comida retomó una dinámica ascendente en la segunda semana de diciembre y volvieron a meter presión sobre el cierre inflacionario del año. El aumento semanal estuvo impulsado principalmente por las carnes y las bebidas, en un contexto marcado por factores estacionales, ajustes puntuales y una mayor dispersión de precios en las góndolas, según datos privados del relevamiento minorista más reciente.

Durante la segunda semana de diciembre, los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,9% semanal. El dato difundido por la consultora Eco Go implica una aceleración de medio punto porcentual respecto de la semana previa y consolida una tendencia que comienza a sentirse con más fuerza en el bolsillo de los hogares. Con este comportamiento, los precios de los alimentos proyectan un incremento cercano al 2,5% para todo diciembre.

Puntualmente lo que respecta a los precios de las comidas que suelen compartirse en las mesas navideñas de los gualeguaychuenses, como el asado o el vitel toné y la típica mesa dulce post brindis, Ahora ElDía realizó un relevamiento para saber el valor de cada uno en nuestra ciudad.

Sin dudas lo que más se encareció el último mes fue la carne vacuna. Tomando el precio promedio entre supermercados y carnicerías, un costillar en la ciudad cuesta $17.500 el kilo, por lo que un costillar entero ronda los $250.000. Mientras que el kilo de asado vale $13.000, la tapa de asado $15.000 y el kilo de matambre $17.000.

Son precios que comparados con el relevamiento realizado el año pasado evidenciaron un aumento de casi el doble, ya que en ese entonces el kilo de asado costaba $8.990.

En este sentido, el típico vitel toné también se encareció mucho, ya que el kilo de peceto se consigue a $20.000.

Además, hay que tener en cuenta que a todo ello se le debe sumar el costo de los acompañamientos, las ensaladas y el pan, además claro de las bebidas alcohólicas y los jugos o gaseosas. En este sentido, el costo del litro de cerveza va de los $3.800 la más económica a superar los $7.000 en las primeras marcas o artesanales. El fernet más vendido se ubica en los $16.000 los 750 cc y la coca $4.220 los 2,25 litros. Por otra parte, las aguas saborizadas promedian los $1.200 el litro.

Lo que respecta a las bebidas típicas para el brindis, la sidra más barata se consigue por $3.700, mientras que una primera marca ronda los $10.000. En cuanto a los espumantes, arrancan en los $5.000 y algunos llegan a costar $16.000 la botella.

Luego viene el turno de la famosa mesa dulce. Los más sanos optan por una ensalada de frutas, mientras que el helado siempre es una buena opción. También están las infaltables garrapiñadas y los turrones, costumbres del hemisferio norte que se colaron en nuestro verano.

Las latas de ensalada de frutas arrancan en los $3.600, mientras que el kilo de helado se consigue en torno a los $20.000, dependiendo la heladería. En cuanto a los turrones navideños parten desde los $1.000 en adelante los más pequeños, y los sobrecitos de garrapiñada se consiguen a $800.

Todos los precios suelen sufrir alguna alteración de acuerdo a la oferta de cada supermercado, por lo cual para cuidar del bolsillo hay que estar permanentemente atento.

Teniendo en cuenta todos estos precios, el armando de una cena navideña económica para una familia tipo de 4 personas, compuesta por 2 kilos de asado, un kilo de helado, 2 turrones y 2 paquetes garrapiñadas, puede rondar los $50.000.

Aumentos en decoración y regalos

Un informe realizado por Focus Market detalló los aumentos en los distintos rubros que componen la canasta navideña durante 2025. El aumento general en la canasta navideña promedia el 27% en comparación con 2024.

En el sector de la decoración, el estudio señaló un alza del 12% interanual, con el costo total de ocho productos medidos pasando de $377.504 a $423.955. Los artículos que más aumentaron fueron los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Por otro lado, algunos productos mostraron disminuciones, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%).

En cuanto a los alimentos, el valor promedio de los 12 productos relevados creció de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025. Entre los que registraron mayores subas se encuentran la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%). En contraste, el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) fueron los que menos variaron.

El rubro regalos mostró incrementos por debajo de la inflación general. La categoría de prendas de vestir y calzado creció un 14,1% entre enero y noviembre, según datos del INDEC, beneficiada por la acumulación de stocks y la competencia con productos importados. La industria del juguete también experimentó un crecimiento, con opciones desde $3.000, como sets de masas para modelar, bloques, autos de plástico, torres apilables, naipes y baldes de playa. Por último, el sector de electrodomésticos evidenció una reducción de precios del 25% en lo que va del año, impulsada por la apertura de importaciones y la disminución de impuestos, haciendo que algunos productos cuesten la mitad de lo que valían hace dos años.

Además, se observó una mayor búsqueda de alternativas económicas y productos locales, mientras que el comercio electrónico ganó terreno como canal preferido para las compras navideñas, impulsando promociones y descuentos especiales en esta temporada.