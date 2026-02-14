El dispositivo tiene como objetivo reforzar la prevención y la promoción de la salud en un contexto festivo, acercando información, controles y asesoramiento de manera accesible y gratuita. El eje está puesto en el cuidado integral, con especial énfasis en salud sexual, prevención de picaduras de mosquitos, dengue y otras arbovirosis.

La carpa sanitaria es el resultado de la articulación entre el Hospital Centenario y la Subsecretaría de Salud Municipal. Al respecto, el subsecretario Pablo Alfaro, destacó: “Una de las cosas más importantes es entender que, una vez más, los dos niveles de atención se vuelven a juntar para aunar esfuerzos y brindar un servicio de salud óptimo y eficaz, que esté a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, explicó cómo se organiza el trabajo conjunto: “El primer nivel de atención está enfocado en la promoción y la prevención, mientras que el segundo y tercer nivel trabajan en cuestiones más concretas, como la organización de derivaciones o el traslado de pacientes que necesiten una valoración por los servicios de emergencias o una evaluación clínica médica. Desde ahí construimos el trabajo en equipo, que para nosotros es nuestra piedra angular”.

Durante las jornadas se realizan testeos rápidos de VIH de manera voluntaria, confidencial y gratuita, promoviendo el diagnóstico temprano y el acceso a la información. En el contexto del Día Mundial del Preservativo, también se trabaja en la entrega y promoción del uso correcto del preservativo como herramienta clave para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no intencionales.

El operativo incluye además controles básicos como medición de presión arterial, peso y talla, permitiendo detectar posibles factores de riesgo asociados a hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas.