La reconocida encuestadora CB Global data, asegura que Kicillof tiene en Entre Ríos su tercera peor imagen del país. El gobernador bonaerense obtuvo apenas 23,3% de imagen positiva y 71,2% de negativa en la provincia y solo Córdoba y Mendoza presentan registros más desfavorables para el dirigente peronista.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, un estudio de CB Global Data volvió a poner bajo la lupa la imagen de Axel Kicillof a nivel nacional y mostró un dato particularmente negativo para el gobernador bonaerense en Entre Ríos.

Según la medición correspondiente a septiembre, Kicillof registra en Entre Ríos 23,3% de imagen positiva, 71,2% de negativa y 5,5% de respuestas NS/NC. Con esos números, la provincia quedó ubicada en el puesto 22 de 24 jurisdicciones, es decir, como el tercer distrito donde peor imagen tiene el dirigente peronista, solamente por encima de Mendoza y Córdoba.

El relevamiento de CB Global Data contempló las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comparó la imagen positiva y negativa de Kicillof y del presidente Javier Milei. De acuerdo con publicaciones que difundieron el estudio, la encuesta fue realizada entre el 14 y el 18 de septiembre, con 24.570 casos, entre 880 y 1.189 por distrito.





Un escenario muy diferente según la provincia

La imagen de Kicillof presenta fuertes diferencias territoriales. Sus mejores registros aparecen en Santiago del Estero (52,8%), Formosa (44,8%) y la provincia de Buenos Aires (43,4%).

En el otro extremo aparecen Córdoba (19%), Mendoza (20,8%) y Entre Ríos (23,3%). En esas tres jurisdicciones el rechazo supera ampliamente a la valoración positiva.

Entre Ríos, además, aparece entre las provincias donde Milei tiene una imagen positiva superior a la de Kicillof: el Presidente alcanza 37% de positiva frente al 23,3% del gobernador bonaerense, una diferencia de 13,7 puntos porcentuales.



Kicillof y la carrera hacia 2027

El dato adquiere relevancia por el lugar que Kicillof ocupa actualmente dentro del peronismo de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El gobernador bonaerense viene impulsando una construcción política nacional a través del Movimiento Derecho al Futuro. En septiembre encabezó un plenario federal en el que planteó la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei. TN interpretó ese discurso como un paso hacia una eventual candidatura presidencial.

Así, mientras Kicillof aparece como una de las principales figuras del peronismo para disputar el escenario presidencial de 2027, el relevamiento de CB Global Data muestra que su nivel de reconocimiento positivo presenta fuertes diferencias según el territorio y que Entre Ríos se encuentra entre los distritos donde su imagen es más desfavorable.

En números, el dato entrerriano es contundente: por cada persona que tiene una imagen positiva de Kicillof, aproximadamente tres expresan una valoración negativa.