La carta pública de Juntos por el Cambio para Piaggio: "debe dejarse ayudar"

Cuestionan que "se han violentado derechos de las personas y se ha incurrido en una permanente desinformación hacia la población, generando desazón, impotencia, confusión y malestar".

La carta continua:

"Desde el inicio de esta pandemia hemos actuado con ánimo colaborativo y espíritu prudente. Sin embargo, al igual que a la mayoría de los sectores de la vida social de la ciudad, desde la Intendencia y sus cercanos se nos ha contestado con indiferencia, retaceo informativo y escasa apertura a la participación.

Esta modalidad de quien conduce los destinos comunales y por ende carga con la máxima responsabilidad de gobierno en esta crisis, no es nueva. Pero la situación que padecemos demanda de su parte un urgente cambio de rumbo que no se satisface con la fotografía y un comunicado de prensa con quien representa institucionalmente a uno de los sectores que se ha movilizado en defensa de sus derechos conculcados. La convocatoria al diálogo debe ser amplia, completa y sincera. El aseguramiento de la concordancia social lo exige. De nuestra parte, dejamos en claro la disposición a seguir aportando en la cooperación, pero sin renunciar a nuestra obligación democrática de control de la administración y de defensa de la ciudadanía toda.

Se ha determinado que la ciudad de Gualeguaychú se encuentra en situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), para ello el municipio expresa: que durante las últimas semanas se ha presentado un aumento sostenido de los casos de COVID-19, donde el 60% no tiene nexo epidemiológico; que Gualeguaychú fue reclasificada epidemiológicamente como zona de transmisión comunitaria sostenida; que además existe una alta ocupación de las camas de internación generales; y que existe una situación sanitaria límite.

Sin embargo, los datos concretos que permiten aseverar esos asertos no están disponibles para el público. Al menos no se encuentran accesibles en el sitio oficial de Sala de Situación del Municipio y del Hospital Centenario. Además, cuando los medios periodísticos le han preguntado al Intendente sobre estos aspectos, se ha limitado a responder que los datos son muy dinámicos. Sumado a ello, el Ministerio de Salud de la provincia reporta una ocupación de solo el 38,7 % de camas de pacientes en situación crítica.

Por ello decimos que la información en relación a la situación pandémica de Gualeguaychú no es suficiente y es confusa, y no permite a la sociedad comprender ni prever las mejores respuestas a la realidad. La comunicación, entre otros aspectos errados, viene siendo muy mala de parte del gobierno.

Por eso también esta medida causó mucha sorpresa, porque no se informó claramente cómo evolucionó, entre otros parámetros, la curva de duplicación de casos que debe contemplarse para volver al ASPO. Nuestra intención es contribuir para que la sociedad no vuelva a sufrir estas sorpresas y pueda colaborar voluntariamente en la solución, sin que se la trate con el autoritarismo exhibido y la incapacidad demostrada. El Intendente, por su lado, debe dejarse ayudar. Ha quedado a las claras que la situación lo desbordó y que no cuenta con un equipo con la solvencia que las circunstancias demandan".

Las propuestas

A continuación, la masiva enviada por la oposición propone:

"que se publique oficialmente el cuadro de situación de salud de la ciudad de Gualeguaychú, tanto en relación a los recursos con que se cuentan, como también a diario las características de los casos, no sólo su número, con información clara y agregada respecto de los parámetros particularizados que permitan conocer en qué fase sanitaria nos encontramos.

Que se den a conocer las medidas previstas para enfrentar el posible incremento exponencial de contagios que pronostican integrantes del C.O.E.S. a través de la prensa.

Que, asimismo, se publiquen los protocolos de actuación, entre los que resulta indispensable conocer los que indican cuando un caso es considerado sospechoso, pasible de seguimiento o de internación, o de alta.

Que se analice y se consensue con los distintos sectores de actividad los protocolos y el modo en que se volverá a un estado de normalidad en el menor tiempo posible. Sin perjuicio de la disposición nacional en materia de restricciones y excepciones a las actividades en el marco de una situación de aislamiento, estas deben ajustarse a lo que realmente sucede en la ciudad y al esfuerzo enorme aportado por muchos vecinos, por lo que deben resultar de un marco de diálogo y consenso, bajo la premisa de asegurar medidas de protección sanitaria sin que se perjudique aún más a la vida social y económica y sin violar derechos y garantías constitucionales".

"Hay alternativas al cierre total de la normalidad. Entre todos las podemos acordar”, concluye la carta de Juntos por el Cambio.