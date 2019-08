La carta pública de Victoria Xipolitakis a su ex, Javier Naselli: "Sabés lo que soy enojada

Luego de ser denunciado por violencia de género por la mediática, quien en las últimas semanas reveló en diferentes programas detalles de su intimidad y del infierno que vivió con el empresario, Naselli solicitó un "bozal legal" para ella y así prohibirle hablar de él y de su hijo en común, el pequeño Salvador Uriel.

Sin embargo, nada pudo detener a Viky. Este jueves 8, por caso, difundió una extensa y furiosa carta en la que se descarga sin filtro. Primero, describió la forma de ser de su pareja y lo trató de "manipulador". "Da vuelta todo, su mejor habilidad es manipular todas las situaciones. Siempre se victimiza, para el afuera él es un señor culto y con mil idiomas. Pero vive de apariencias, está solo en la vida y no tiene amigos. Solo le importan sus clientes y no perder ni un peso", lanzó, furiosa, Vicky.

"J.N. sabés lo que soy enojada, no me busques. Te amé, nunca nos cuidaste, siempre nos pisoteaste, nos dejaste tirados por tu forma de ser que tanto luché en mejorar y no pude", escribió en otro párrafo, en mayúsculas, antes de pedir justicia.

"Hoy estoy de pie simplemente por Salvador y creo en la justicia. Mujeres, ¡¡denuncien!!", concluyó la vedette, luego de detallar y dar su punto de vista sobre difentes situaciones traumáticas y de violencia física y psicológica que vivió con Naselli, a quien definió como un hombre "totalmente tóxico e intolerante".