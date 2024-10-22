Emiliano Zapata actual concejal de la oposición local, estuvo en el programa Ahora o Nunca y habló sobre los hechos recientes que involucran a la administación de Davico. Sus declaraciones en 10 frases.

1- “Si yo fuera Davico lo primero que haría es despedir a quien lo asesoró de hacer la denuncia por el tanque en el Parque Industrial Seco. Me imagino a algún funcionario eyectado de la Municipalidad”.

2- “La realidad es que hay elementos para archivar la causa, y lo acaba de confirmar el abogado de la otra parte, ahora hay que ver si se va a accionar contra el municipio. Lo mismo pueden ser los empleados que quedaron expuestos”.

3- “Ellos en vez de asumir y dedicarse a llevar adelante la gestión, decidieron durante muchos meses hablar del gobierno anterior para tapar su inactividad”.

4-"Hace muchos meses que estamos solicitando pedidos de informe y todavía no tenemos respuesta, cuestiones que este gobierno que se ha jactado de ser transparente y de ser abierto y permitir el diálogo y no lo hace".

5- “La relación está un poco rota dentro del Concejo Deliberante, hubo sesiones donde nos cortaron la palabra, faltas de respecto, en algunas cuestiones a la viceintendenta se le va de las manos el Concejo. No lo puede manejar. Si se ponen a mirar las sesiones en YouTube, hay muchas cuestiones que rozan la falta de respecto”.

6- “Estaría bueno que los números del Ironman sean reales, porque hablando con los comerciantes, la mayoría de las personas que vinieron lo hicieron el día anterior y mucho vinieron el mismo día. Y si bien, experimentaron una mejoría, no fue muy grande. Para mi me parece un evento espectacular y a sostener, pero no entendemos el gasto económico del municipio”.

7- “No sé por qué no hacen cambios dentro del gobierno por ejemplo para qué está creada el área de Vivienda si Destéfano vino acá y dijo que no iban a hacer ni una vivienda por qué no crean otra área y lo mandan a Destéfano o qué hace Estéfano todos los días”.

8- “Elevamos una nota hace 4 meses a Izaguirre para que nos reciba para poder hablar un poco, no para criticarle nada sino para charlar”.

9- “La tasa que se eliminó en la última sesión imponía el pago a las grandes marcas, no a los comercios locales, era una tasa que existe en diferentes municipalidades del país”.

10- “Cuando planteas que hay una emergencia, no podés gastar en un Ironman si no lo que tenés que hacer es decir ‘ La emergencia se terminó’, porque eso es otro error de la ordenanza, que no se puso una fecha de finalización”.