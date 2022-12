No es ninguna novedad que La China Suárez haya quedado en el ojo de la tormenta y sea mirada de reojo por las mujeres luego de lo que fue el escándalo en el que quedó como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Si bien ya pasó más de un año del escándalo mediático, todavía salen a relucir algunos detalles de que salpican a la actriz: en los últimos días una de las parejas de los jugadores de la Scaloneta fue relacionada con el Wandagate.

Se trata de María Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, de quien recientemente se dieron a conocer viejos comentarios hacia la China. Como personaje indirecto y como pudo suceder con muchos, la joven opinó sobre el accionar y las actitudes de actriz. Así comenzó explicando Diego Estéves, en el programa 'A la tarde' de Karina Mazzocco.

“Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque conoce a todos y así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”, dijo el periodista.

Y agregó: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal, que dice ‘esta mina es un sorete’”.

Emilia, quien estuvo en Qatar apoyando a Álvarez, habría dirigido todos estos comentarios a la actriz, quien también casualmente pasó por el Mundial junto a su novio, el trapero Rusherking.