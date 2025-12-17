La CGT expresó esta tarde su “preocupación por declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional que son calificadas como provocaciones innecesarias hacia los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable” contra la reforma laboral este jueves hacia la Plaza de Mayo.

Por eso exigió a las autoridades nacionales que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, al tiempo que reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

En un comunicado de prensa, la CGT recordó al Gobierno que “el derecho a manifestarse libremente es una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada y resguardada por las autoridades públicas”, mientras afirmó que los trabajadores marcharán “portando las banderas de la paz y los derechos laborales”.

“En oportunidad de la movilización convocada para el jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo -dice el texto-, expresamos nuestra preocupación por las declaraciones de funcionarios del gobierno nacional que, lejos de contribuir a un clima de respeto y convivencia democrática, constituyen una provocación innecesaria hacia los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable”.

La CGT destacó que “la protesta social no es un delito” sino “una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social".

En ese sentido, sostuvo que “el movimiento obrero organizado ejercerá este derecho en el marco de la ley, como históricamente lo ha hecho, con compromiso democrático y responsabilidad social”.

En uno de los párrafos más fuertes del comunicado, la CGT exigió al gobierno nacional que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización, y que se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios que sólo profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social.”

Puede interesarte

El pronunciamiento cegetista deja en evidencia que los sindicalistas creen que podrán llevar a unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero el desafío que se plantean además es cómo evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

La dirigencia cegetista quedó muy preocupada luego de que la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fue vandalizada este lunes, en un episodio al que la central obrera vinculó con una supuesta señal intimidatoria dirigida a todo el sindicalismo, en un contexto de creciente tensión por la reforma laboral.

El líder del SEIVARA es Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), por lo que el ataque contra las oficinas del sindicato, en la avenida Juan de Garay 371, en CABA, puso en alerta a todos los dirigentes ante la posibilidad de que se produzca una escalada de episodios similares contra otros gremios.

En el sindicato de Jerónimo, los atacantes rompieron muebles y documentación, en particular de su oficina, y se llevaron 3 discos rígidos de computadoras.

Ese episodio hizo que los sindicalistas decidieran reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y tratar de detectar a tiempo si hay infiltrados que causen disturbios para dejar asociada a la CGT con la violencia.

También existe temor de que haya enfrentamientos de las columnas de los sindicatos con las agrupaciones de izquierda, que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

Fuente: Infobae