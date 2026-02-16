La cúpula de la CGT decidió este lunes realizar un paro general cuando se trate la reforma laboral en Diputados, luego de la media sanción en el Senado. La huelga será de 24 horas sin movilización y podría desarrollarse este jueves 19 o el miércoles 25, de acuerdo a los tiempos legislativos.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio) hicieron una reunión virtual este lunes feriado para escuchar la postura de varios dirigentes que apoyan una medida de fuerza.

Se sumaría a la huelga general el gremio UTA, que si confirma el paro de transporte ayudaría a dar contundencia a la medida de fuerza.

Desde hace varios días, muchos sindicalistas expresaron que ya no era suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30 por ciento en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones.

El oficialismo incluso fue aceptando modificaciones para poder lograr la aprobación en Diputados. Además, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo.

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT.