La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este miércoles en conferencia de prensa que convocará a huelga general cuando se trate en el Congreso el proyecto de ley de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, lo cual se concretaría este jueves en la Cámara de Diputados.

Los cotitulares de la central Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) encabezaron una conferencia de prensa este miércoles cerca de mediodía en la que adelantaron que este jueves “no termina nada” y anticiparon un plan de acción “si el Gobierno insiste con este modelo económico”.

“No estamos dispuestos a entregar ningún compañero ni compañera y, por sobre todas las cosas, los derechos colectivos e individuales”, expresaron.

“Todas las organizaciones que componen la CGT decimos que la medida de fuerza va a ser contundente, la Argentina va a estar parada de una punta a la otra”, remarcaron los dirigentes.

El proyecto denominado de Modernización Laboral cuenta con media sanción del Senado y podría conseguir su sanción definitiva en caso de que el oficialismo logre la mayoría en Diputados.

Sin embargo, debido a que el oficialismo aceptó realizar modificaciones adicionales en el texto durante su tratamiento en comisiones de Diputados, la ley deberá volver al Senado para su sanción definitiva tras una segunda revisión.