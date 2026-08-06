La CGT Regional Gualeguaychú emitió un duro documento público en el que manifestó su "profunda preocupación y repudio" por el despido definitivo de 100 trabajadores de la planta de UnionBat en el Parque Industrial local.

La central obrera sostuvo que el cierre del conflicto representa "un golpe devastador para la economía local" y cuestionó tanto el accionar de la empresa como el rol de la Secretaría de Trabajo durante la conciliación obligatoria.

En el texto, difundido en solidaridad con los trabajadores de la industria química y petroquímica, la CGT consideró que la situación de UnionBat no es un caso aislado, sino la consecuencia de un modelo económico que "asfixia el entramado manufacturero", producto de la desregulación, la caída del consumo interno y la falta de incentivos para la producción nacional.

Otro de los puntos centrales del documento estuvo dirigido a la Secretaría de Trabajo, organismo al que responsabilizaron por su actuación durante el conflicto.

"La Secretaría de Trabajo no está funcionando para nada. Lo único que funciona es para hacernos perder el tiempo a todos y que la gente lo pase mal generando un desgaste permanente. La mayoría de los conflictos terminan con la gente en la calle porque no toma ninguna posición, aun sabiendo que las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria. No realizan la tarea de policía de trabajo constatando las irregularidades, ni tampoco les aplican las multas correspondientes", sostiene el documento.

Finalmente, la organización sindical convocó a los distintos sectores sociales, políticos y productivos de Gualeguaychú a acompañar a las familias afectadas y aseguró que continuará con las acciones gremiales "hasta que el último compañero perciba la totalidad de lo adeudado y se reconozca el valor estratégico de la producción nacional".