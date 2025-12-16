EN CONTRA DE LA PRECARIZACIÓN
La CGT, la CTA y distintas organizaciones sociales marcharán este jueves en Paraná en rechazo a la reforma laboral
En la capital provincial se replicará la marcha nacional que tendrá lugar este jueves 18 en rechazo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. De la movilización participarán la CGT, las CTA, centros de estudiantes, UTEP, organizaciones sociales y de docentes. Saldrán a las 18 de la Plaza 1º de Mayo y se movilizarán hasta la Casa Gris, donde se leerá un documento.
Representantes de la CGT Regional Paraná, las CTA, centros de estudiantes, la UTEP, personal docente y no docente, y distintos colectivos sociales se reunieron este martes y manifestaron su “profunda preocupación frente al proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno Nacional que avanza sobre derechos laborales históricos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.
“De manera unánime y consensuada resolvimos unir fuerzas y avanzar en acciones conjuntas, convencidos de que solo la organización colectiva permitirá enfrentar un proyecto que busca precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y limitar la libertad sindical”, señalaron en un comunicado enviado a esta Agencia.
En este marco, resolvieron concentrarse este jueves 18 a las 18 en la Plaza 1º de Mayo y movilizarse hasta la Casa de Gobierno, donde se dará lectura a un documento único, consensuado entre todas las organizaciones participantes.
La consigna central es “No a la Reforma Laboral usurpadora de derechos” y advirtieron que “las políticas del gobierno nacional profundizan el ajuste sobre el mundo del trabajo, los jubilados y los sectores más vulnerables, promoviendo un modelo que reduce derechos, fomenta la inestabilidad laboral y atenta contra la organización sindical”.
“Desde la CGT Regional Paraná reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la movilización, convencidos de que los derechos se defienden colectivamente y en la calle”.
Fuente: APFDigital