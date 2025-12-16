Representantes de la CGT Regional Paraná, las CTA, centros de estudiantes, la UTEP, personal docente y no docente, y distintos colectivos sociales se reunieron este martes y manifestaron su “profunda preocupación frente al proyecto de Ley de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno Nacional que avanza sobre derechos laborales históricos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

“De manera unánime y consensuada resolvimos unir fuerzas y avanzar en acciones conjuntas, convencidos de que solo la organización colectiva permitirá enfrentar un proyecto que busca precarizar el empleo, debilitar la negociación colectiva y limitar la libertad sindical”, señalaron en un comunicado enviado a esta Agencia.

En este marco, resolvieron concentrarse este jueves 18 a las 18 en la Plaza 1º de Mayo y movilizarse hasta la Casa de Gobierno, donde se dará lectura a un documento único, consensuado entre todas las organizaciones participantes.

La consigna central es “No a la Reforma Laboral usurpadora de derechos” y advirtieron que “las políticas del gobierno nacional profundizan el ajuste sobre el mundo del trabajo, los jubilados y los sectores más vulnerables, promoviendo un modelo que reduce derechos, fomenta la inestabilidad laboral y atenta contra la organización sindical”.

“Desde la CGT Regional Paraná reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la movilización, convencidos de que los derechos se defienden colectivamente y en la calle”.

Fuente: APFDigital