La CGT concretó este jueves su marcha por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde sus referentes lanzaron críticas contra la gestión de Javier Milei y llamaron a “ponerle límites a este modelo que excluye”.

En el acto sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron los tres secretarios generales de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

El primero en hablar fue Argüello, quien dio el discurso con el tono más duro contra el Ejecutivo: “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador, lo tenemos que hacer en una unidad, es la única forma de terminar con este flagelo”, disparó el ladero de Hugo Moyano.

Luego fue el turno de Jerónimo, quien reivindicó el comportamiento de la central obrera ante las críticas de otros sectores: “A quienes nos critican, esta CGT siempre estuvo al frente de esta lucha, a los 15 días de este gobierno hizo el primer paro general”.

“No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un límite a este gobierno”, agregó.

Por último, Sola dio el último mensaje y dijo: “Nos oponemos a un gobierno que es de derecha , que tiene conciencia de derecha”.

Además, cuestionó la baja de la pobreza que informó el Indec: “Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza”, se preguntó.

La Agencia Noticias Argentinas constató que la marcha se realizó en medio de versiones de que estaría ganando fuerza la chance de que la CGT lance su quinto paro en la era Milei, luego de los últimos revés que sufrió la central en la judicialización de la reforma laboral, luego de que se resuelva que la causa no se siga en el fuero laboral.

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