La CGT Regional Gualeguaychú realizó este jueves el plenario para la renovación de sus autoridades. El encuentro se desarrolló en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza y fue convocado por la Secretaría del Interior de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), en representación de la secretaria general de ATSA Entre Ríos, Mariela Ponce.

Durante el plenario se respaldó el proceso de consenso alcanzado entre las organizaciones sindicales que integran la central obrera local. Uno de los aspectos destacados fue la participación de un delegado regional en el acto de traspaso y su incorporación a la lista de la nueva conducción, algo que, según se señaló durante el encuentro, no ocurría desde hacía varios años.

La nueva conducción estará encabezada por Leandro Fabián Albero Lapeyre, del Sindicato de Camioneros, como secretario regional, mientras que Diego Orlando Leiva, de Aceiteros, ocupará la Secretaría Adjunta. El resto de la estructura quedó integrada por representantes de distintos gremios de la ciudad y la región.

Entre los objetivos planteados por la nueva conducción se encuentran la defensa de los derechos laborales, la protección de las fuentes de trabajo, el impulso de la industria nacional y el reclamo por salarios que permitan sostener condiciones de vida dignas. También se planteó la necesidad de incorporar a la agenda sindical la situación de trabajadores desocupados, subocupados y precarizados.

Desde la Regional señalaron que la unidad entre las organizaciones gremiales será uno de los ejes para afrontar el actual escenario laboral. En ese sentido, remarcaron la intención de sostener una agenda común frente a los cambios y desafíos que atraviesa el mundo del trabajo.

La nueva conducción