La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda, entre otras organizaciones sociales y gremiales, concentraron en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, para acompañar una presentación judicial contra esa medida, la cual fue rechazada porque el DNU todavía no entró en vigencia. La movilización se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad en el marco del Protocolo establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



Con la consigna "Abajo el DNU", la concentración se realizó en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares -ya fueron presentadas más de una docena- que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.





Foto: Leandro Blanco





A través de sus abogados, la central obrera presentó en las últimas horas ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral del DNU y un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad de la norma dictada por Milei, que quedó radicada en el juzgado nacional del Trabajo N° 69, a cargo de José Ramonet.



Cerca del mediodía, el juez nacional del Trabajo de Ramonet desestimó el dictado de una medida cautelar "interina" para suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral incorporada en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación de la economía, ya que aún no está en vigencia.



En el marco de la jornada de protesta, el gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que el ministerio de Seguridad puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001.



“Hay que voltear el DNU en la política, en la justicia y en la calle”

Uno de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer, afirmó este miércoles que "lo que hay que hacer es voltear" el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía "en la política, en la justicia y en las calles".



En declaraciones a la prensa durante la movilización convocada por la central obrera a Plaza Lavalle, frente al palacio de Tribunales, Daer dijo que "hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia para voltear el DNU", ante la posibilidad de decretar una medida de fuerza nacional.



Por su parte, otro de los cotitulares de la central obrera, Pablo Moyano, reafirmó este jueves en la reunión del comité confederal de la CGT "seguramente se va a aprobar un plan de lucha para rechazar este DNU que va en contra de los trabajadores y del país".



"En el confederal se va a facultar al consejo directivo a tomar las medidas necesarias", insistió Moyano, pero no quiso anticipar una posible fecha de un paro.



Para Daer, "si rige el DNU cambia nuestro país para siempre y la administración estatal como tal" y destacó la movilización masiva a Tribunales: "La gente quería acompañar este pedido a la justicia para que se derogue el DNU".



Por otro lado, aseveró que desde la central obrera "siempre" se informa a las autoridades sobre la realización de una movilización y se contrata un seguro, ante la información que hizo circular el ministerio de Seguridad diciendo que era la primera vez que se hacía de ese modo.



"Eso una guachada, siempre lo hacemos", replicó Daer.



Los dirigentes hablaron con la prensa debajo del escenario montado frente a los Tribunales, desde donde una locutora leyó un documento, con el que se dio por terminado el acto.



El documento de la CGT



DOCUMENTO: "SOMOS LOS TRABAJADORES, NO SOMOS LA CASTA”

La CGT advirtió este miércoles sobre la "feroz reforma laboral regresiva" que incluye el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de desregulación económica, con medidas "arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales".



“Ser legal es respetar la Constitución nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República. No se confunda señor Presidente. No somos la casta. Somos los trabajadores”, dice el documento de la CGT que fue leído en el marco de la marcha convocada a plaza Lavalle frente al palacio de Tribunales por la central obrera y otras organizaciones sociales, gremiales y políticas.



Ante la masiva manifestación que colmó la zona de Tribunales, el documento leído por una locutora señala: “Vinimos hoy a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor el Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU”.



En esa línea, agrega que “frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República”.



“Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia”, destaca el texto.



En el comienzo del documento, la central obrera señala que “el presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte”.



“Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, sentenció.



Asimismo, advierte que “el orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado”.



“No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral”, agrega.



Y continúa: “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”.



Para la CGT, el DNU 70/2023 “está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.