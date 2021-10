La charla entre Wanda y Vicuña, y la frase machista del actor para definir a la China

Luego de un breve resumen sobre la historia de la histórica botinera, desde su arribo al mundo de la farándula de la mano de Diego Armando Maradona, pasando por el mito de su virginidad hasta llegar a su polémica ruptura de Maxi López y posterior casamiento con Mauro Icardi, Rial presentó al conductor de Los Ángeles a la mañana.

Pero antes de intercambiar información con el jurado de La Academia, el ex conductor de América TV reveló: "Dicen que Mauro la veía ´decaída´ a Wanda y le pide el teléfono. ¡Y se lo da! Pero Wanda le dice: ´Vos dame el tuyo´. Ahí descubre en el Telegram, bajo el usuario C.S., los diálogos. Pero hay otra versión muy importante, alguien que sobrevuela en esta historia, que no fue nombrado y habría sido la persona que le contó a Wanda sobre esta relación".

De acuerdo con el propio Rial, fue Benjamín Vicuña, a través de un tercero, quien le avisó a Wanda sobre el coqueteo que estaba manteniendo su marido con su ex mujer. "Le contó que se cruzaron, no físicamente, pero que se había armado un cortocircuito entre La China y Mauro. Le mandó a avisar a Wanda por alguien en común y cuando encontró las pruebas, Wanda llamó personalmente a este personaje", detalló el conductor de Argenzuela.

Y advirtió, agregándole misterio al asunto: "La descripción de este persona (por Vicuña) sobre La China es lapidaria y espantosa. ¡Es muy fuerte!. La define a ella de una manera terrible". A su turno, De Brito tomó la posta y reveló cómo fue el minuto a minuto de este escándalo mediático que ya es mundial: "Todo esto trascendió porque Wanda quiere que trascienda. Todo esto es una atracción de Wanda, paso a paso y recién empieza, Porque esto no va a terminar así nomás".

Según detalló el conductor de LAM, todo esto comenzó cuando Wanda "encontró los mensajes" que su marido intercambió con la actriz. "Hubo, no una discusión, pero si se empezaron a torear los dos. Él estaba celando a Wanda, no sabemos por qué, y ella le mostró el teléfono, pero le dijo que le muestre el suyo. Ella fue a Telegram, donde encontró los mensajes, aunque todavía no hay ninguno hot. La China tenía buena relación con los dos, que es lo que más le jode a Wanda", aclaró.

Fue entonces que Rial aprovechó para dar a conocer otra versión, distinta a la que maneja el periodista de canal Trece, y que pone en el foco del conflicto a Vicuña. "Tengo una duda porque a mi me llega otra versión. Entra un nombre que sobrevuela como personaje secundario, pero que a mi es protagonista: Vicuña. A mi me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda llama a Vicuña", contó el conductor radial.

De acuerdo con esta versión, la botinera dialogó con el actor chileno en su afán por conocer como era el "modus operandi" de la protagonista de ATAV. "Ella quería saber si era cierto, si La China tenía ese modus operandi y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra muy dura: le dijo: ´Es muy puta´. Lo que no sé si esa pelea que todos tenemos de celos existió o si, en realidad, alguien le avisó a Wanda y ese alguien fue Vicuña por intermedio de un tercero", disparó.

Atento a su colega, De Brito confirmó la charla que tuvo vicuña con la mayor de las hermanas Nara, y resaltó: "La charla te la confirmo, no sé en qué términos, eso me lo entero por vos, pero ese textual no lo tenía. Si sé cosas aleatorias que tienen que ver con esto: La China y Vicuña se separan, él no se quería separar y es ella quien lo dejó finalmente porque se enamoró y empezó a salir con otra persona. Está o estuvo saliendo con Nico Furtado".

A su vez, dio detalles de un insólito intercambio que mantuvieron Icardi y La China, con críticas para con Vicuña: "Hace poco hubo un partido de fútbol en Madrid donde jugaron varios actores y uno de ellos era Furtado. Entre las cosas que se saben de la historia Wanda e Icardi, hay un mensaje de La China a Icardi donde le manda un videito y diciéndole ´mirá que mal juega Vicuña´. Había una relación de coqueteo permanente de futuros encuentros que no se saben si se dieron o se iban a dar".

Ambos conductores afirmaron que, por ahora, no existe ningún mensaje en concreto más allá del histeriqueo lógico que derivó en la ruptura (¿momentánea?) entre el futbolista y la empresaria. "Hasta ahora es histeriqueo, pero van administrando la historia y la van contando dependiendo de cómo le conviene a cada uno. Wanda va a volver con Icardi. Yo no recibía tantos llamados desde el escándalo de Pampita, Vicuña y el motorhome, donde también estaba La China", destacó De Brito. A lo que Rial, sentenció: "Pero Wanda se lo va a hacer pagar. Se la va a hacer larga, porque a ella esto le genera cosas. El tema es como le influye a él, porque tenía que jugar mañana, en un partido importante y ya no juega".