La Chilindrina nunca negó su admiración por Roberto Gómez Bolaños, aunque siempre le recriminó que haya dejado a su esposa -con quien tuvo cinco hijos- por Florinda Meza. Ese romance no fue el único que la actriz mantuvo en el set de El Chavo del 8, y fue la mismísima María Antonieta de las Nieves la que sacó todo a la luz. Uno de los nombres generó un gran shock entre los fanáticos.

En 2014, la artista dio una entrevista para el programa peruano Magaly en el que soltó la lengua y hundió a su compañera de elenco, que en los últimos días quedó muy mal parada tras el estreno de la serie Chespirito: sin querer queriendo, donde muestran cómo sedujo al recordado comediante.

María reconoció haber sentido mucha angustia por todo lo que sufrió Graciela Fernández, la primera esposa del productor: “Me dolió que la lastimaran. Ella no se lo merecía. Era una mujer maravillosa, íntegra, supercatólica, amante de su marido, de sus hijos. Mujer como ella había pocas. ¿Si Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue”.

A pesar de la indignación, la artista no pudo negar que Meza fue muy atenta y dedicada con Chespirito, a quien cuidó hasta el último suspiro: “No conozco a una esposa que se haya entregado tanto a un hombre como Florinda Meza con Roberto. Le hacía su comidita, lo atendía muy bien. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos”.

Tras esta declaración apareció el segundo hombre del listado: Carlos Villagrán. Según Antonieta, él también estaba casado cuando surgió el affaire. “Él era muy enamoradizo. Yo le conocí tres o cuatro novias más a él”, lanzó, y aclaró que jamás lo vio discutir con Bolaños por ella.

En varios reportajes, Quico dio una escandalosa versión de este romance fugaz, pero apasionado. “Un día ella tenía el ‘carro’ en el taller, se le había averiado y yo me ofrecí a llevarla. Después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y bueno, ya saben. Anduvimos muy poquito tiempo, una cosa muy leve”, se le escuchó decir en Intratables (América), y reveló que tuvo que pedirle ayuda a Roberto para “sacársela de encima”.

El tercer integrante de la bonita vecindad que tampoco se habría resistido a los encantos de Florinda fue Enrique Segoviano, el popular director de El Chavo del 8 a quien solo se conoció el nombre en los créditos del ciclo. “Pero él no era casado, así que con él sí podría haber andado y hasta se podría haber casado”, confirmó María Antonieta de las Nieves dejando en shock a todos los fanáticos del programa. Sus declaraciones volvieron a reflotarse tras el estreno del segundo capítulo de la serie de Max, donde el viaje a Acapulco comienza a destapar la infidelidad más comentada en los pasillos de Televisa.