Eugenia China Suárez confirmó su separación del referente del trap en Argentina Rusherking con una triste publicación en la red donde habló de la relación por la que apostaba y no funcionó.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste", comienza la publicación que la China Suárez realizó en su cuenta de Instagram. Y continúa: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible".

Por último, reflexiona: "Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

¿Qué pasó entre La China Suárez y Rusherking?

Los rumores de la separación de la China Suárez y Rusherking comenzaron a crecer después de que dejaran de mostrarse juntos en las redes sociales, apenas días después de haber lanzado juntos el tema Hipnotizados.

Aunque ambos quisieron desmentirlo, hay muchos indicios que siempre terminan en el mismo camino. Uno de los principales detalles es que, Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, publicó frases muy polémicas en un momento muy delicado.

"Acaso no tenemos espacio para cometer errores?", fue una de las publicaciones que realizó en Twitter. Luego, dijo: "Tú juegas con uno y después pasas al siguiente".

En Socios del Espectáculo (El Trece) habían dado por hecho que la pareja estaba pasando por una crisis luego de una fuerte discusión, justo antes del show del cantante.

En las últimas horas, Juariu, la 'upiteadora profesional', al menos así se denomina en su cuenta de Instagram, reveló una foto de la China Suárez en el living de su casa. En el mueble tenía varios adornos, y lo curioso es que desaparecieron las gorras de Rusherking que estaban en ese mismo lugar. Fuente: (Exitoína)