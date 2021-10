La China Suárez se burlaba de Vicuña con Mauro Icardi: "Es humillante"

Entre todos los chats que habrían circulado entre la actriz y el futbolista del París Saint-Germain, Yanina Latorre reveló que también hubo para reírse de lo mal que jugaba al fútbol el chileno.

"Ella (Suárez) está con sus hijos en Madrid por un tema laboral, y él (Vicuña) estaría sintiendo que ella está de joda de jueves a domingo y que los hijos quedan con la madre de ella y con la niñera. Y dice 'si vos no los vas a cuidar, dejámelos en Buenos Aires, que te los cuido yo'", empezó diciendo Yanina. "Él viajó para allá con ganas de reconquistarla a ella, cosa que no iba a suceder", agregó Pía Shaw.

“Olvidate, él fue a jugar un partido de fútbol con un actor uruguayo y ella se rio de él y le mandaba mensajes a Icardi mostrándole lo mal que jugaba Vicuña. Feo, es humillante, no hay necesidad”, reveló Latorre.

"¿Ella le mandó a Icardi el video de Vicuña jugando mal al fútbol?", le preguntó Ángel De Brito. "No pega una", acotó Maite Peñoñori. "Chicos, esto me gusta más que la serie de Maradona", dijo con mucho humor Mariana Brey, lo que hizo reír a todos en el estudio.

Yanina Latorre se comunicó con el actor chileno para conocer su opinión de todo el escándalo mediático que está atravesando su ex pareja: "Vicuña no se metió en el tema pero recibió un mensaje de Wanda. Parece que Vicuña sabía todo y le dijo a la China que no se meta ahí porque tenía cinco hijos. La niñera era quien le decía todo a Vicuña".