“Me corto el flequillo con ustedes...”, escribió Eugenia la China Suárez en su cuenta de TikTok junto con un video en el que tal cual su descripción, se cambia el look delante de cámara. Así, tijeras en mano, se la ve muy concentrada tomándose el pelo frente al espejo y luego del primer tijeretazo... “Creo que la cagué. Una guerrera persevera”, escribió.

Insistente, tal como se describió en el video que compartió, volvió a cortar y a repetir, esta vez en voz alta, que la cagó. Sin embargo, luego de un corte mostró cómo le quedó su nuevo look y consiguió miles de “Me gusta”. No es la primera vez que se corta sola el pelo, en el 2020 luego de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, usó el pelo por debajo de los hombros y en un momento, al querer mantener el largo en vez de ir a su estilista, fue ella quien se lo recortó.

El corte se lo realizó durante su estadía en Madrid, España, donde estuvo para presentar la película que filmó allí, Objetos, con Álvaro Morte y Verónica Echegui. “Bueno, terminamos el junket de prensa de Objetos en Madrid. Ayer me agarró la locura a la una y pico, y me corté el flequillo”, había contado en su cuenta de Instagram donde al postear su nuevo peinado recibió cientos de elogios: “Hermosa”, “Divina”, “Hay algo que nunca vas a lograr... que algo te quede mal”, “Naaaaa te queda muy lindo”.

El nuevo look de la China Suárez

Mientras ella se encuentra del otro lado del Atlántico por cuestiones laborales, su novio, el cantante Rusherking estrenó el tema “Perfecta”, especialmente dedicado a ella y en cuyo clip ella es protagonista. La canción la hizo en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I.

“Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado”, comienza, y luego el estibillo sigue: “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”.

Mientras los músicos entonan el tema, la actriz baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados. “Y si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta, wo-oh. Y si un día te vas. Te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra”, sigue la canción que en las primeras doce horas en Youtube consiguió medio millón de visualizaciones.

Ayer Thomás Nicolás Tobar, tal es el verdadero nombre del cantante, estuvo en la mesa de Juana Viale y justamente habló del mencionado tema: “Sí, sí, habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita, y Dread se sumó”. Y agregó: “Dread me propuso hablar de un sentimiento verdadero, de lo que me estaba pasando”. En tanto, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración con la ex Casi Ángeles: “Sí, vamos a hacerlo. Nunca lo hablamos, me lo han preguntado y nunca nos juntamos a escribir. Seguro se va a dar en algún momento”.

Cuando estaba en una relación con María Becerra, el músico también le había compuesto un tema, que en esa oportunidad habían cantado juntos. Se trata de “Antes de ti”, una cancón que también tenía tintes románticos.