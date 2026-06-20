Gualeguaychú participó del lanzamiento oficial de la Temporada Turística de Invierno 2026 de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, una acción provincial que buscó posicionar al territorio como “sede oficial del invierno” y reforzar la presencia del destino en un contexto complejo para el turismo interno.

La presentación se realizó en la Casa de Entre Ríos y reunió a autoridades provinciales, nacionales y representantes del sector turístico. La campaña incluyó además intervenciones urbanas en el microcentro porteño con un bus turístico especialmente ploteado que recorrió puntos estratégicos de la ciudad acompañado por acciones promocionales y actividades para acercar la propuesta entrerriana al público.

Durante el acto, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el perfil anfitrión de la provincia y remarcó que el turismo es considerado una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo y desarrollo. En la misma línea, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, sostuvo que la provincia busca diferenciarse con una propuesta vinculada al bienestar, las termas, la gastronomía y las experiencias de encuentro.

En representación de Gualeguaychú, el director de Turismo Municipal, Adrián Romero, valoró el impacto de la acción promocional en Buenos Aires y aseguró a Ahora ElDía que la respuesta del público fue positiva.

“La reacción de la gente cuando veía el micro, los tocados, las banderas, fue muy buena. Fue una acción que llamó mucho la atención y también tuvo una buena repercusión en medios de Entre Ríos y de otras partes del país”, señaló.

Romero reconoció que el escenario económico genera dificultades para el movimiento turístico a nivel nacional, aunque sostuvo que el destino mantiene expectativas favorables para el receso invernal.

“Sabemos que la situación macro está complicada y que el turismo interno atraviesa un momento difícil en todo el país, pero Gualeguaychú siempre encuentra una forma de sobresalir: ya sea por sus eventos, por la cercanía o por sus atractivos”, expresó.

De cara a las vacaciones de invierno, desde el municipio señalaron que la estrategia estará centrada en sostener la presencia de la ciudad mediante una agenda de actividades y acciones de difusión. Entre ellas se destacan eventos culturales como la Feria del Libro y campañas coordinadas con el sector privado.

“Estamos trabajando con los eventos, la promoción en redes sociales y medios, y también articulando con la campaña de hoteleros y gastronómicos para fortalecer la presencia de la marca Gualeguaychú”, explicó el funcionario.

El director de Turismo también recordó que mayo y junio suelen ser históricamente los meses de menor movimiento para el destino, por lo que el objetivo es mantener activa la promoción lanzada por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, en las que se regala una noche de estadía y se ofrecen descuentos, para amortiguar el impacto del contexto económico.

“Sabemos que mayo y junio siempre fueron los meses más difíciles para nosotros. La idea es que la marca Gualeguaychú siga presente y seguir peleando la situación macro”, concluyó.