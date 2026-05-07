El mal tiempo seguirá este jueves en Gualeguaychú y el sur de Entre Ríos, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por tormentas severas. Se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída ocasional de granizo y abundante actividad eléctrica durante gran parte de la jornada.

Para Gualeguaychú se anuncia un día inestable, con tormentas de variada intensidad y un marcado descenso de temperatura. La mínima prevista es de 16 grados y la máxima alcanzaría los 20 grados.



Desde el Municipio recomiendan evitar circular durante las tormentas salvo situaciones de necesidad, retirar objetos que puedan obstruir desagües, asegurar elementos sueltos en patios y balcones y no sacar residuos fuera del horario habitual.

Asimismo, solicitan especialmente a los vecinos mantener limpias las canaletas, rejillas y desagües domiciliarios, retirando hojas, ramas y cualquier otro elemento que pueda impedir el correcto escurrimiento del agua, a fin de minimizar anegamientos y complicaciones durante las precipitaciones previstas.

También recuerdan evitar permanecer bajo árboles o postes de tendido eléctrico durante los episodios de fuertes ráfagas y tormentas eléctricas.

De acuerdo al organismo nacional, este tipo de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, por lo que se solicita a la población tomar las medidas preventivas necesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las distintas áreas operativas municipales se encuentran en estado de atención y monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse por las condiciones climáticas anunciadas.