En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, en Gualeguaychú destacaron la importancia de la separación de residuos en origen y el funcionamiento del Ecoparque y las Estaciones Verdes como herramientas para fortalecer la gestión ambiental de la ciudad.

La fecha busca promover la reflexión sobre los hábitos de consumo y fomentar prácticas vinculadas al reciclaje y la reutilización de materiales. En ese sentido, desde el ámbito local remarcaron que el reciclaje permite recuperar materiales como papel, cartón, plástico, vidrio y metal para su transformación en nuevos productos, lo que contribuye a reducir la contaminación y disminuir el volumen de residuos destinados a disposición final.

También señalaron que la participación ciudadana resulta clave para el funcionamiento del sistema de recuperación de residuos. Recordaron que los residuos secos —papel, cartón, plásticos, latas y vidrio— deben depositarse limpios y secos, mientras que los residuos orgánicos, como restos de frutas, verduras, yerba, café y hojas, pueden destinarse a compostaje. En tanto, los residuos no reciclables incluyen elementos sanitarios, colillas de cigarrillo y restos de barrido.

Actualmente, la ciudad cuenta con dos Estaciones Verdes operativas: una ubicada en Tropas y Presidente Perón y otra en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

Según informaron, la comercialización de materiales recuperados en el Ecoparque, entre ellos plásticos, cartón, aluminio y vidrio, permite obtener recursos económicos que luego se destinan a mejoras operativas y a la incorporación de maquinaria.

Además, continúan vigentes programas específicos para el tratamiento de residuos especiales. Entre ellos se encuentra la recolección de Aceite Vegetal Usado (AVU), destinado a la producción de biodiésel, y la recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que pueden entregarse en las Estaciones Verdes para su tratamiento adecuado.

Desde el área ambiental señalaron que estas acciones apuntan a fortalecer la economía circular y reducir el impacto ambiental de los residuos en la ciudad.