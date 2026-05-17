17 DE MAYO
La ciudad celebra el Día Mundial del Reciclaje con foco en la gestión de residuos reciclables
En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora cada 17 de mayo, en Gualeguaychú destacaron la importancia de la separación de residuos en origen y el funcionamiento del Ecoparque y las Estaciones Verdes como herramientas para fortalecer la gestión ambiental de la ciudad.
La fecha busca promover la reflexión sobre los hábitos de consumo y fomentar prácticas vinculadas al reciclaje y la reutilización de materiales. En ese sentido, desde el ámbito local remarcaron que el reciclaje permite recuperar materiales como papel, cartón, plástico, vidrio y metal para su transformación en nuevos productos, lo que contribuye a reducir la contaminación y disminuir el volumen de residuos destinados a disposición final.
También señalaron que la participación ciudadana resulta clave para el funcionamiento del sistema de recuperación de residuos. Recordaron que los residuos secos —papel, cartón, plásticos, latas y vidrio— deben depositarse limpios y secos, mientras que los residuos orgánicos, como restos de frutas, verduras, yerba, café y hojas, pueden destinarse a compostaje. En tanto, los residuos no reciclables incluyen elementos sanitarios, colillas de cigarrillo y restos de barrido.
Actualmente, la ciudad cuenta con dos Estaciones Verdes operativas: una ubicada en Tropas y Presidente Perón y otra en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.
Según informaron, la comercialización de materiales recuperados en el Ecoparque, entre ellos plásticos, cartón, aluminio y vidrio, permite obtener recursos económicos que luego se destinan a mejoras operativas y a la incorporación de maquinaria.
Además, continúan vigentes programas específicos para el tratamiento de residuos especiales. Entre ellos se encuentra la recolección de Aceite Vegetal Usado (AVU), destinado a la producción de biodiésel, y la recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que pueden entregarse en las Estaciones Verdes para su tratamiento adecuado.
Desde el área ambiental señalaron que estas acciones apuntan a fortalecer la economía circular y reducir el impacto ambiental de los residuos en la ciudad.