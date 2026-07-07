Después del infartante partido que Argentina pudo dar vuelta frente a Egipto, las calles de Gualeguaychú se llenaron de bocinazos, banderas y gritos de festejos para celebrar el épico triunfo de la Selección. Una gran multitud se congregó en los obeliscos de la Costanera, un punto de encuentro para este tipo de ocasiones que ya es tradición en la ciudad.

La caravana de autos con sus bocinas, parlantes y banderas se formó espontáneamente a lo largo de la calle 25 de Mayo en dirección a la Costanera.



En los obeliscos, la alegría y celebración colectiva se vivió durante buen rato, y dejó postales de una Gualeguaychú teñida de emoción celeste y blanca.

Créditos: Mauricio Ríos

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