La comunidad de Gualeguaychú volvió a rendir homenaje al Sargento Raúl Dimotta al cumplirse 44 años de su muerte en combate durante el conflicto bélico que sigue conmoviendo a los argentinos. El acto conmemorativo se desarrolló este sábado desde las 16 horas en la plaza que lleva su nombre, coincidiendo con el horario estimado en el que fue abatido el helicóptero en el que viajaba el militar gualeguaychuense el 9 de mayo de 1982.

A pesar de las condiciones climáticas inestables, la ceremonia contó con la presencia de funcionarios municipales, concejales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, veteranos de guerra, familiares, amigos y compañeros de Dimotta, quienes cada año regresan a la ciudad para mantener viva su memoria. También participaron representantes de la Aviación de Ejército.

“El homenaje a mi hermano y a la tripulación del helicóptero caído el 9 de mayo de 1982 se desarrolló como es costumbre a las 16 horas, coincidiendo con el horario en que cayeron en Malvinas”, expresó su hermana y responsable del Área de Malvinas Nora Dimotta. Además, destacó que, más allá del paso del tiempo, el encuentro continúa realizándose de manera “sencilla y emotiva” para recordar a quienes dieron su vida durante el conflicto bélico.

La historia de Raúl Dimotta quedó marcada para siempre en una de las jornadas más trágicas de la guerra. El 9 de mayo de 1982, una patrulla británica de aviones Sea Harrier atacó al pesquero Narwal, provocando el naufragio de la embarcación cerca de la isla de los Leones Marinos, al sur de la Isla Soledad. Ante esa situación, se dispuso una misión de rescate para auxiliar a los sobrevivientes civiles.

Para esa tarea fue asignado un helicóptero Puma, en el que se desempeñaba como mecánico de aeronave el Sargento Dimotta. La misión era especialmente riesgosa: la aeronave no contaba con escolta ni armamento para defenderse de posibles ataques enemigos.

Horas después, las noticias sobre el derribo del helicóptero llegaron a través de una emisora de Montevideo, por conducto británico. Se informaba que un Puma había sido abatido en el mar y que no había sobrevivientes. En esa aeronave viajaba el joven militar oriundo de Gualeguaychú.

Aunque nació el 12 de diciembre de 1958 en Goya, Raúl Dimotta se radicó desde niño en Gualeguaychú junto a su familia. Realizó sus estudios en la Escuela Sagrada Familia y comenzó el secundario en el Colegio Luis Clavarino, antes de ingresar a los 14 años a la Escuela Militar General Lemos para iniciar su formación militar.

Según recuerdan sus allegados, Dimotta no tenía destino obligatorio en el frente de combate, pero decidió participar voluntariamente por convicción y amor a la patria. Sus compañeros aguardaron su regreso, pero nunca volvió de aquella misión en la que perdió la vida tras el impacto de un misil británico.