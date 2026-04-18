La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú continúa con la campaña de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una herramienta clave para reducir el impacto de estos desechos y garantizar su tratamiento adecuado.

Durante 2025, la ciudad logró recuperar y trasladar un total de 37.487 kilos de residuos electrónicos, en tres envíos realizados en marzo, mayo y noviembre del 2025. Este volumen refleja tanto la decisión política de sostener el programa como el compromiso de la comunidad en adoptar prácticas responsables.

“La correcta gestión de residuos especiales como los aparatos eléctricos y electrónicos es fundamental para proteger el ambiente y evitar impactos negativos en nuestros espacios verdes. Desde el municipio impulsamos estas políticas porque entendemos que el cuidado ambiental es una responsabilidad compartida con la sociedad”, expresó la subsecretaria Ivana Zecca.

Los RAEE incluyen dispositivos de uso cotidiano que, al finalizar su vida útil, contienen componentes peligrosos como plomo, mercurio, cadmio y gases contaminantes. Su disposición inadecuada puede generar consecuencias severas en el ambiente, afectando suelos, agua y salud pública.

A través de esta campaña, el municipio asume el costo del traslado y tratamiento de estos residuos, asegurando su derivación a operadores habilitados donde se recuperan materiales reciclables y se garantiza una disposición final segura.

El sistema contempla la recepción de equipos como: heladeras, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas, hornos, freezers, televisores, equipos de audio, reproductores de video y DVD, computadoras, notebooks, celulares, tablets, impresoras, monitores, cargadores, faxes. además de accesorios informáticos.

¿Adónde llevar los equipos desechados?

Los mismos pueden trasladarse a las Estaciones Verdes habilitadas:

- Estación Verde N°1: Calle Tropas y General Perón.

- Estación Verde N°2: Boulevard Martínez y Maestra Torrilla.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a uso domiciliario, mientras que los grandes generadores deben gestionar sus residuos mediante circuitos privados autorizados.

Para más información o consultas, los vecinos pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria a través de los siguientes canales:

- Teléfono fijo: (03446) 420443

- WhatsApp (Vigilancia Ambiental): 3446 - 641628

- Correo electrónico: [email protected]