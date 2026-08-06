El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Gualeguaychú y la zona del sur entrerriano una jornada con una mínima de 3 grados y una máxima que alcanzará los 15. Además, se prevé cielo ligeramente nublado durante el día.

El ingreso de aire frío provocará un descenso térmico en toda la provincia, con mínimas que rondarán entre los 3 y 5 grados este viernes. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se espera una mínima de 4 y una máxima de 16, con cielo mayormente despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados, con una jornada también marcada por condiciones estables.

Según el pronóstico, el frío tendrá continuidad durante los próximos días y la semana próxima podría registrarse un nuevo refuerzo de aire polar, con mínimas cercanas a los 2 grados.