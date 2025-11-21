Los encargados de abrir la jornada inaugural serán Paraná y Concordia, a partir de las 18 horas. A su término, no antes de las 20 horas, Gualeguaychú cerrará la primera fecha frente al combinado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez, que nuclea a los clubes de Concepción del Uruguay.

El cuadrangular continuará y se cerrará el domingo con las dos fechas restantes. A las 10 y 12 horas, se jugarán los partidos de la segunda, mientras que, a las 17 y 19, los encuentros de la tercera y última.

El equipo que más puntos sume al término de las tres jornadas se consagrará campeón de la edición 2025. En caso de empate entre dos equipos, el primer criterio de desempate será el resultado del enfrentamiento directo. Si la igualdad involucra a tres equipos, la definición se realizará de acuerdo con la diferencia de goles entre los aspirantes al título.

El plantel de Gualeguaychú está integrado por los siguientes jugadores: Aryan Arakaki, Bautista Martínez, Mateo Zurbriggen, Benjamín Fernández, Valentino Gómez Canoniero (Neptunia), Valentino Canevalli (Juventud), Faustino Otarán, Felipe Galante, Cristian Sánchez, Nahir Martínez, Santiago Cansina (Central Entrerriano), Mateo Eckert Vouk, Mateo Gómez (Luis Luciano) y Nicolás Cabeza (Racing). Por su parte, Matías Villareal será el entrenador y Noelia Mendoza la asistente técnica.