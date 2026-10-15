El Centro de Educación Física (CEF) N° 6 de Gualeguaychú llevará adelante este viernes 16 de octubre el 7° Encuentro Provincial Deportivo Inclusivo, una propuesta que reunirá distintas disciplinas y actividades adaptadas para promover la participación, la inclusión y la convivencia.

La jornada tendrá lugar de 12.30 a 16.30 horas en la sede del CEF N° 6, ubicada en la calle Güemes 900, y contará con una amplia variedad de propuestas deportivas y recreativas destinadas a favorecer el encuentro y la participación de personas con distintas capacidades.

Entre las actividades previstas se encuentran fútbol 7, atletismo, estaciones sensoriales, básquet adaptado, natación adaptada, tenis de mesa, vóleibol sentado y boccias, además de propuestas recreativas inclusivas como cama elástica e inflables.

El encuentro se enmarca en las actividades de octubre, declarado "Mes de la Sensibilización y Promoción de la Inclusión y Convivencia Plena".

La actividad fue declarada de interés educativo mediante la Disposición N° 34/2026 de la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.