Gualeguaychú enfrentará este viernes una jornada de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados, en lo que será el día más caluroso de la semana. El escenario se repetirá en distintos puntos de Entre Ríos, aunque el alivio podría llegar durante el fin de semana con lluvias y tormentas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viernes se presentará con buenas condiciones del tiempo y cielo ligeramente nublado, pero con marcas térmicas muy elevadas. Para el sábado y el domingo, en tanto, se prevén lluvias y tormentas, principalmente desde la madrugada del sábado.

En Gualeguaychú y el sur provincial se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 35, mientras que en el centro y norte entrerriano las mínimas rondarán los 23 grados, con máximas similares. En ciudades como Paraná, Concordia y sus zonas de influencia, el viernes también será caluroso, con cielo algo nublado y altas temperaturas durante toda la jornada.