Central Entrerriano intentará dar un paso clave hacia los cuartos de final y viajar la próxima semana a La Plata con la serie 2-0 a su favor. En el primer punto, el equipo de Martín Pascal se impuso 90-84 en tiempo extra, tras un desarrollo cambiante.

El local tuvo un excelente primer tiempo, en el que dominó con autoridad, pero sufrió una merma en la segunda mitad a partir de las bajas. La lesión de Cristián Pérez y la descalificación del ecuatoriano Johu Castillo modificaron el panorama, al igual que la salida por cinco faltas de Lautaro Pividori en el tramo final y las molestias físicas de Cristian Zenclussen. Con una rotación corta y un desgaste creciente, Central permitió la reacción de Gimnasia y Esgrima La Plata, que llevó el juego a un cierre cerrado y forzó el suplementario, donde el rojinegro logró imponer su carácter para quedarse con el triunfo.

Crédito: MR Fotografía

Tras el partido, Pascal analizó: “Estamos contentos porque pudimos dar el primer paso. Sabíamos que no iba a ser sencillo, sobre todo porque veníamos de un parate de veinte días y necesitábamos reencontrarnos con nuestras buenas sensaciones, mientras que ellos llegaban con ritmo de playoffs”.

Sobre el desarrollo, destacó: “Me sorprendió el primer tiempo que tuvimos. Sabía que la energía iba a estar, pero quería ver si aparecía el juego, y la verdad es que dominamos. Todo salió como lo habíamos planificado”.

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En contrapartida, explicó la caída en el rendimiento: “El segundo tiempo fue distinto, en gran parte por las bajas y las faltas. Eso nos llevó a una rotación corta y a un desgaste muy grande. Ellos se metieron en partido y el cierre fue propio de playoffs. Por suerte, con carácter y el empuje de nuestra hinchada, pudimos sacar el punto”.

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Pensando en el segundo juego, el entrenador fue claro: “Lo principal es recuperar físicamente a los jugadores y evaluar cómo llegan los que tuvieron molestias. Después, planificar el partido”.

Y concluyó: “Sabemos que el camino es el del primer tiempo: defender fuerte, correr la cancha y aprovechar las transiciones. Ahí nos sentimos cómodos y tuvimos una buena rotación. Ojalá podamos repetirlo y llegar en buenas condiciones”.

Para el encuentro de esta noche, Cristian Pérez está prácticamente descartado, mientras que el objetivo del cuerpo médico y el staff técnico es que pueda sumar minutos el próximo martes, en el tercer punto de la serie en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.

Octavos de final – Serie al mejor de cinco

Juego 1: Central Entrerriano 90–84 Gimnasia de La Plata

Juego 2: Central Entrerriano vs. Gimnasia de La Plata (hoy, 21.30)

Juego 3: Gimnasia de La Plata vs. Central Entrerriano (martes 21)

Juego 4: Gimnasia de La Plata vs. Central Entrerriano (jueves 23, de ser necesario)

Juego 5: Central Entrerriano vs. Gimnasia de La Plata (domingo 26, de ser necesario)