Desde esta semana, los deportistas de la ciudad cuentan con la Clínica Deportiva Municipal ubicada en Urquiza 1066 (planta baja), destinada a la realización de controles de salud, estudios complementarios y la gestión de certificados de aptitud física.

La iniciativa, impulsada de manera articulada por la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Salud, busca acompañar el desarrollo de quienes practican actividades físicas en clubes, ligas, escuelas deportivas o de forma recreativa e independiente, garantizando el acceso a los controles necesarios para una práctica segura.

El inicio de las actividades en este nuevo espacio contó con el acompañamiento de las autoridades locales. Estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; y el concejal Raimundo Legaria, quienes recorrieron las instalaciones y dialogaron con los profesionales de la salud a cargo del mismo.

En el lugar, profesionales de la salud llevan adelante un circuito de controles que incluye:

- Examen clínico general y control de presión arterial.

- Electrocardiograma (ECG).

- Evaluación antropométrica (medición de peso, talla e índice de masa corporal).

- Control y actualización del esquema de vacunas.

- Emisión del certificado médico oficial de aptitud física.

Para acceder a la atención, las personas interesadas deben solicitar su turno previamente a través de la plataforma digital Guale Activa, donde podrán seleccionar el día y horario de su preferencia:

- Lunes, miércoles y viernes: de 13 a 19 horas.

- Martes y jueves: de 08 a 13 horas.

Asimismo, desde la Dirección de Deportes confirmaron que, sumada a la atención fija en el consultorio, se programarán jornadas específicas para disciplinas particulares y operativos territoriales coordinados directamente con las distintas instituciones deportivas de los barrios.