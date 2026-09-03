La Clínica Deportiva Municipal continúa desarrollando su trabajo de evaluación y prevención de la salud de los deportistas de la ciudad. Desde su puesta en marcha, el 1° de junio hasta comienzos de septiembre, el servicio alcanzó un total de 350 atenciones, con 100 consultas registradas exclusivamente durante agosto.

El espacio, ubicado en Urquiza 1066 en planta baja, recibe a gualeguaychuenses de diferentes edades que practican diferentes disciplinas deportivas. En este período, el rango etario atendido abarcó desde los 7 hasta los 80 años, lo que refleja el alcance de una propuesta destinada tanto a quienes se inician en la actividad física como a deportistas adultos y personas mayores.

Cada evaluación contempla un circuito integral compuesto por electrocardiograma, controles antropométricos, test de agudeza visual y examen clínico general. A partir de los resultados obtenidos, el equipo médico realiza derivaciones a otros profesionales cuando cada caso lo requiere, incluyendo especialistas en nutrición, oftalmología, cardiología y odontología.

Además de los turnos individuales, los clubes, instituciones y grupos vinculados a distintas disciplinas de la ciudad pueden solicitar controles colectivos para sus planteles mediante la presentación de una nota institucional.

Horarios de atención

- Lunes: enfermería de 13 a 20 h; atención médica de 17 a 20 h.

- Martes: enfermería de 8 a 13 h.

- Miércoles: enfermería de 13 a 20 h; atención médica de 17 a 20 h.

- Jueves: enfermería de 8 a 13 h.

- Viernes: Enfermería de 13 a 19 h.

Las citas individuales deben solicitarse a través de la plataforma Guale Activa, disponible en el sitio https://activa.gualeguaychu.gov.ar/ donde cada usuario selecciona el día y el horario de preferencia. Asimismo, la gestión presencial se encuentra habilitada los martes y jueves de 8 a 13 h en la sede de la clínica, siendo obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad al concurrir.