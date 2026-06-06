El nuevo espacio de atención para deportistas, puesto en marcha el lunes 1° de junio, completó su primera semana de funcionamiento con más de 50 consultas realizadas por atletas de distintas disciplinas de la ciudad, tanto en el ámbito amateur como federado.

La Clínica Deportiva Municipal brinda controles orientados a la evaluación integral de la salud de los deportistas. Entre las prestaciones se incluyen examen clínico general, control de presión arterial, electrocardiograma, evaluación antropométrica, verificación del calendario de vacunación y la emisión del certificado médico de aptitud física, requisito habitual para la práctica deportiva organizada.

Según se informó, la demanda inicial estuvo compuesta por deportistas de diversas edades y disciplinas, lo que marcó un sostenido movimiento en los primeros días de atención.

Los turnos pueden gestionarse a través de la aplicación Guale Activa, telefónicamente mediante la Dirección de Deportes o de manera presencial en la sede ubicada en Urquiza 1066 (planta baja), los días martes y jueves en el horario de 8 a 13.

Modalidad de acceso

Para acceder a la atención individual, los interesados deben presentar datos personales como nombre y apellido, fecha de nacimiento, edad, domicilio, información de contacto y disciplina deportiva que practican.

En el caso de clubes, instituciones o ligas que requieran gestionar controles para grupos de deportistas, se solicita la presentación de una nota de autorización. Cuando se trate de cinco o más integrantes, se deberá consignar la disciplina, categoría, edades, datos de contacto y correo electrónico de la institución, junto con un listado completo de los deportistas con su información personal.

El espacio fue creado con el objetivo de centralizar los controles médicos vinculados a la actividad deportiva y facilitar el acceso a estudios básicos para quienes participan en competencias o entrenamientos sistemáticos.