Durante el mes de septiembre, la Clínica Deportiva Municipal registró un total de 101 atenciones a deportistas locales de entre 10 y 67 años de edad. El trabajo del equipo interdisciplinario incluyó chequeos de salud, evaluaciones preventivas y la tramitación de aptos médicos para representativos de la ciudad que compitieron en distintas instancias regionales y provinciales.

Entre los principales grupos evaluados figuraron 44 futbolistas de la Categoría 2017 quienes completaron sus estudios clínicos para participar del Torneo Provincial Entrerriano. Asimismo, la dependencia confeccionó la documentación y validación de fichas médicas para los participantes de los Juegos Deportivos Juveniles Evita y para la delegación de Newcom de Adultos Mayores previo a sus traslados de competencia.

En el marco de la labor articulada con instituciones locales, la Clínica coordinó acciones con el Centro de Educación Física n.° 6 (CEF) para incorporar al circuito médico a deportistas con discapacidad que practican tiro con arco, natación, vóley sentado, atletismo y lanzamiento de bala. En paralelo, se diseñó un protocolo específico de evaluaciones funcionales de fuerza y coordinación para boxeadores que tramitan su licencia deportiva oficial.

El circuito preventivo del espacio contempla la medición de peso, talla, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la realización de electrocardiogramas (ECG), sumado a pruebas motrices específicas según los requerimientos de cada disciplina.

La Clínica Deportiva Municipal funciona en Urquiza 1066 (planta baja) y brinda cobertura gratuita. Los turnos individuales se gestionan mediante la plataforma Guale Activa o de forma presencial los días martes y jueves de 8 a 13 y viernes de 13 a 19, con DNI. Las instituciones interesadas en solicitar evaluaciones grupales deben coordinar la atención con agenda previa.