La ganadora fue conducida por el jockey O. Arias, quien redondeó una destacada faena y recibió el reconocimiento del público burrero local.

La jornada tuvo además como figuras destacadas a los jinetes Matías Haller y Juan Acosta, ambos vencedores en dos competencias, firmando un meritorio doblete cada uno. En términos generales, la reunión resultó atractiva y dejó conformes a los organizadores.

Desarrollo del Clásico 159° Aniversario del Hipódromo de Gualeguaychú

Al largar desde las gateras, Camay tomó la delantera seguida de Cartonero, mientras que La Coló se ubicaba tercera, siempre abierta y expectante.

En los últimos 200 metros, O. Arias solicitó a la zaina, que respondió con una fuerte atropellada, dominó la carrera en el cierre y terminó imponiéndose con claridad sobre Cartonero, para quedarse con la prueba central de la jornada.

Colaboración: Edgardo Rivas / Foto: Mariana Rivas